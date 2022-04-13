Başkan Yaşar'a 'Vefa Ödülü'

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP), 2022 yılı Vefa Ödülü'nü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a verdi.

Sivil toplum alanında başarılı çalışmalar yapanlara verilen Vefa Beratı, Yenimahalle Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda ASTOP çatısı altında hizmet veren sivil toplum kuruluşları başkan ve üyelerinin katılımı ile Başkan Yaşar'a takdim edildi. Ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yaşar, konuşmasında STK'ların önemine vurgu yaptı.

"Yenimahalle halkına olan vefa borcumu ödemek için çalışıyorum"

Sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü olursa ve ne kadar yanlışlara karşı çıkar doğruları alkışlarsa o ülkenin demokrasisinin de o kadar güçlü olacağını belirten Başkan Yaşar, "Türkiye'de maalesef STK'ların seslerinin kısıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun zararını da hep birlikte çekiyoruz. Ben iş adamıyım, hayatımda devletle iş yapmadım. Bir vesile ile belediye başkanı oldum. Gençliğimin en güzel günleri Yenimahalle'de geçti. Çocuklarım Yenimahalle'de doğdu. Şimdi de Yenimahalle halkına olan vefa borcumu ödemek için çalışıyorum” dedi.

"Başarının altında kaynağı verimli kullanmak yatıyor"

Yenimahalle'nin Türkiye'nin en güçlü belediyesi olduğunu da sözlerin ekleyen Başkan Yaşar, “Göreve başladığımda belediye binası dışında bir metrekare kapalı alan almadım. Bugün eğitimde, sağlıkta, kültürde, sanatta, sporda, altyapıda, üstyapıda, yeşil alanda, makine parkında ve belediye hizmet alanlarında Türkiye'nin en güçlü ilçe belediyesiyiz. Bunun için çok çalıştık. Bu başarının altında kaynağı verimli kullanmak yatıyor. Bütçemizin her kuruşunu harcarken, 'Halk bunun neresinde, vatandaşa ne faydası var bu hizmetin?' diye soruyorum. 13 senelik belediye başkanıyım; emekçime, işçime ikinci gün maaş ödemedim. Yenimahalle her konuda çok ileri noktada” diye konuştu.

“Fethi Yaşar'ın tek sevdası ülkesidir”

Törende Başkan Yaşar'ın örnek bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan ASTOP Kurucu Başkanı Veli Sarıtoprak ise, “Platformumuzun her sene iki ödülü vardır. Birisi başarılı dernek, cemiyet ve vakıflara verdiğimiz Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi, ikincisi ise bu ülkeye hizmet etmiş, hala hizmet eden, dürüst, kaliteli, seviyeli ve rol model olmuş insanlara verdiğimiz vefa belgesidir. Bugün Sevgili Fethi Yaşar'a bu Vefa Beratını takdim etmekten onur duyuyoruz. Fethi Yaşar'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Tek sevdası ülkesidir. Ülkesini çok sever, hizmet etmek ister” dedi.