Başkan Yaşar'dan sıkı tasarruf talimatı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın belediye bürokratlarıyla her ay gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında ana gündem maddesi tasarruf oldu.

Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran'ın da katıldığı toplantıda tüm bürokratlara kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, maliyetler ve harcamalarda dikkatli olunması talimatı veren Yaşar, “İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıdan belediyeler de oldukça olumsuz etkilendi. Kamunun parasını harcadığınızı bir an olsun unutmayın ve israf konusunda her zamankinden daha titiz olun” dedi.

"Türkiye'nin en güçlü belediyeleri arasındayız"

Yaşar, “Halkın parasını tek kuruşuna kadar yine halka harcıyoruz. Bunu yaparken müdürlüklerimizin giderleri var, bunlarda da ihtiyaç duyulan malı en uygun fiyata nereden alabilirim diye fiyat araştırmasını daha dikkatli yapmalıyız. Elektrik harcamalarına dikkat etmeliyiz, size tahsis edilen araçları özel işler için kesinlikle kullanmayın. Kamunun parasını kendi paramız gibi dikkatli harcamalıyız” dedi.

Belediye gelir-gider dengesinin yaşanan ekonomik sıkıntıdan payını aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, “Giderlerimiz artarken gelirlerimiz her geçen gün azalıyor. Bunu dikkate alarak israf etmeden harcama yapacağız. Kamunun parasını harcadığımızı unutmayacağız. Bugün Yenimahalle Belediyesi, Türkiye'nin en güçlü ilçe belediyelerinden biri haline geldiyse bunu bütçemizi doğru kullanarak doğru işler yapmamıza borçluyuz” diye konuştu.

"Aynı azimle birlikte yola devam edeceğiz"

Konuşmasında belediye yöneticilerinin ve çalışanlarının halk tarafından kolay ulaşılabilir olması gerektiğini de vurgulayan Yaşar, “Vatandaş belediyeden güler yüzlü ayrılmalı. Bu da sizlerin elindedir. Vatandaşa güler yüzlü olacaksınız, yasalar çerçevesinde sorunları ivedi bir şekilde çözüme kavuşturacaksınız. Sizlerle birçok güzel iş başardık, aynı azimle birlikte yola devam edeceğiz” dedi.