Başkan Yaşar'dan SMA Tip 1 hastası Doğa'ya destek

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, SMA Tip 1 savaşçısı minik Doğa Canpunar için düzenlenen bağış gecesinde SMA Tip 1 hastası Doğa'ya destek oldu.

Destek gecesine katılan Başkan Yaşar, 2 aylık minik Doğa'nın annesi ve babasına geçmiş olsun dileklerini ileterek, kendi adına destekte bulundu. Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen bağış gecesinde Yaşar'a, Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu eşlik etti.

“Aileler yardım toplamaya mecbur bırakılmamalıdır”

SMA hastası çocuklar ilaçlarına kolaylıkla ulaşabilmesi gerektiğini belirten Başkan Çetin, “SMA hastası olan ve bu yüzden tedavi görmek zorunda olan çocuk hastalar, maalesef günümüzde kendi imkânları ile ilaca erişmeye çalışıyor. Aileler çocuklarının sağlıklı bir yaşam elde edebilmesi için mücadele veriyor. Bu durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Sosyal devlet olmak bunu gerektirir. Bugün birçok SMA'lı çocuğumuz, iyileşme ihtimali varken ilacın pahalılığından dolayı hayatını kaybediyor. Hiçbir aile, çocuğunu iyileştirebilmek için bağış toplamak zorunda kalmamalıdır” dedi.