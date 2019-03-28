Başkan Yaşar'dan Türkiye Emekliler Derneğine ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TÜED'i ziyaret etti. Derneğin genel merkez binasında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Yaşar, daha sonra dernek üyesi emeklilere seslendi. Türk toplumunun örgütsüz olduğunu dile getiren Yaşar, “Örgütsüz bir toplumuz, 12 milyon emeklinin yaklaşık 1 milyonu dernek üyesi” dedi.

Yerel seçimler öncesi adayların ve siyasilerin kullanmış olduğu dili eleştiren Yaşar, hem muhalefetin hem de iktidarın bu kirli dili bırakması gerektiğini vurguladı. Yaşar, “Benim Yenimahalle'ye vefa borcum var. Yenimahalle benim aşkım, gençliğim. Belediyede göreve ilk başladığımda bin 800 kişiyle çalışıyorduk. Şu an 3 bin 761 kişiyle Yenimahalle'ye hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Göreve geldiği ilk günden bu yana kendine oy verenlerin değil herkesin belediye başkanı olduğunu söyleyen Yaşar, “İşleri fatura kesip müteahhide yaptıran başkan olmadım, ne yaptıysam kendi işçilerimle yaptım” dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ise derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Yaşar'a yürüttüğü belediyecilik anlayışından dolayı teşekkür eden Ergün, derneklerinin 49 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, “4 tanesi Ankara'da olmak üzere toplam 110 şubeyle emeklilerimizin sesi olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ergün'ün ardından emeklilere seslenen Yaşar, “Ülkemiz üretemeyen, ürettiğini satamayan bir hale geldi, emekli sürünüyor. Demokrasinin olmadığı yerde üretim olmaz. İnsanlar huzur ortamında üretim yapar” diyerek devam eden Yaşar, “Emeklinin, çalışanın ekmeği yatırımla büyür” diye konuştu.