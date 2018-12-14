Başkan Yaşar'dan Vali Şahin'e hayırlı olsun ziyareti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, göreve yeni başlayan Ankara Valisi Vasip Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

2014-2018 yılları arasında 4 yıl süre ile İstanbul Valiliği yapan ve Kasım ayında Ankara Valiliği görevine başlayan Vasip Şahin'e başarı dileklerinde bulunan Yaşar, ilçe genelinde hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Vali Vasip Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, “Hangi makamda olursak olalım halkın güvenliği ve huzuru için uyum içerisinde çalışarak, diyalog ve işbirliğini esas kılmalıyız” dedi.

“Kurumlar uyum içerisinde çalışmalıdır”

Göreve geldiği günden beri ilçede kültür, sosyal ve eğitim alanlarında vatandaşların huzuru ve mutluluğu için birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Devletin içerisinde bulunan tüm kurumlar vatandaşa hizmet ile yükümlüdür. Bir yerel yönetici olarak 10 yıldır Yenimahalle ilçesinde eşit yurttaşlık bilinci ile kimseyi ötekileştirmeden vatandaşa hizmet ediyoruz. Devlet kurumlarının birbirleriyle uyum içerisinde çalışması, birlik ve beraberlik içerisinde olması, vatandaşların kaliteli ve zamanında hizmet almasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle görev yetkimiz çerçevesinde ilgili olduğumuz tüm devlet kurumları ile uyum içerisinde çalışıyor, birlikte projeler üretiyoruz. Kamu görevi yapan kurumlar ve yöneticilerimiz ile iş birliği içerisinde çalışmamız kent sakinlerinin yararınadır. Sayın Şahin'e yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi.