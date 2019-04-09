Başkan Yavaş, 100'ün üzerindeki projeyi Başkentlilerle buluşturacak

Başkan Yavaş'ın, “Bir ülkenin Başkenti, tüm ülkenin örnek kenti” açıklamasının temelinde Başkent'in çehresini değiştirecek, yepyeni bir vizyon ve bakış açısı kazandıracak, Ankara'yı turizmin, sanayinin, ekonominin, yeşilin, ulusal ve uluslararası organizasyonların da Başkenti yapacak 18 ana başlıkta 100'ün üzerinde projesi bulunuyor.

“Ankara'nın neye ihtiyacı varsa ona öncelik verilecek”

Eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora, sanayiden sosyal yardımlara, engellilerden kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklara kadar toplumun her kesimine her alanda hitap eden, tüm Ankaralılara dokunan projeleri birer birer yerine getireceğini söyleyen Başkan Yavaş, 5 yıl boyunca Ankara'ya değer katacak yepyeni çalışmalara da imza atacak.

“mansuryavas.com.tr” internet adresinde ayrıca tüm projelerini ayrıntılı şekilde Ankaralılarla paylaşan Başkan Mansur Yavaş, “Seçim süreci boyunca Ankaralı hemşehrilerimizle oturduk, konuştuk, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, sanayici ve iş adamlarımızla bir araya geldik ve Ankara'nın neye ihtiyacı var, Ankaralılar neler istiyor, tek tek konuştuk, notlar aldık. Bu doğrultuda da projelerimizi geliştirdik. Şimdi Ankara'ya ve Ankaralıya hizmet etmek zamanıdır. En büyük sermayemiz çalışma irademiz olacak. Bu yüzden çalışıp üreterek, hakça paylaşacağız” dedi.

“Vatandaşların talepleri dikkate alınacak”

“Hazırladığımız tüm bu projelerimizin yanında, yeni tespit edilen, vatandaşlarımızdan talep edilen, Ankara'nın ihtiyacı olduğu her türlü çalışmayı da gerçekleştireceğiz” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, en kısa sürede hayata geçireceği sözünü verdiği projelerini başlıklar halinde şöyle sıraladı:

"Bilişim Kenti Projesi

Büyüklerimiz

Eğitim

Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Engelsiz Ankara

Hayvan Dostlarımız

Hizmet Kampüsleri

İstihdam

Kültür Sanat

Sanayi

Sağlık

Spor Projeleri

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Temiz Enerji

Turizm

Ulaşım Projeleri

Yeşil Alanlar

Yardımlar."

Mansur Yavaş'ın özgeçmişi:

1955 yılında Beypazarı'nda dünyaya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Askeri Savcı olarak tamamladığı askerliği sonrasında 13 yıl boyunca Beypazarı'nda serbest avukatlık yapan Mansur Yavaş, 1989-1994 yılları arasında Belediye Meclis üyeliği yaptı.

1999 yılında Beypazarı Belediye Başkanı olan Yavaş, 18 Nisan 2004 seçimlerinde oy oranını artırarak ikinci kez Beypazarı Belediye Başkanlığına seçildi.

Türkçe'nin korunması için gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk Dil Kurumu tarafından onur ödülüne layık görülen Başkan Yavaş, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından “Yılın Belediye Başkanı” seçildi.

Üniversitelerin, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle uyguladığı “sosyal belediyecilik” anlayışıyla “Beypazarı Modeli”nin de mimarı olarak anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı turizminin gelişmesine de katkıda bulundu.

Başkent'te 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, evli ve iki çocuk babasıdır.