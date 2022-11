Başkan Yavaş geçici barınma merkezlerindeki gençlerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite için Ankara'ya gelen ancak yaşadıkları yurt sıkıntısı nedeniyle belediyenin Kurtuluş ve Metkay Geçici Barınma Merkezleri'nde misafir edilen öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak, “Sizlerden sadece başarı bekliyoruz. İnşallah bir an evvel okullarınızı bitirirsiniz. Biz görevde olduğumuz müddetçe bu şekilde destekte bulunmaya devam edeceğiz. Siz bize emanetsiniz. Benim kendi kızım nasılsa, ben hepinizi öyle görüyorum ve öyle davranıyorum. Sizin konforunuz için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız, yeter ki güzelce okuyun. Okulunuzu bitirin; kendinize, ailenize ve ülkemize faydanız olsun başka bir isteğimiz yok. Daha iyi şartlarda okumanız için devletin bize verdiği yetkiyle size yardımcı oluyoruz” dedi.

“Ülkemizin gençleri her şeyin en güzeline layık”

Üniversite öğrencilerine ekonomik yönden destek olacak projeler üzerine çalıştıklarını belirten Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Belediyemizin üst düzey kursları var, online kursumuz var, katılın. Bilim Üniversitesi ile yapıyoruz. Yapay zekayı da öğreten her konuda kurslarımız var. Onlara mutlaka katılın. İhtiyacınız olursa orayı kullanın. Ülkemizin gençleri her şeyin en güzeline layık. Her gencin hakkı. Konser, tiyatro gibi etkinliklere davet ediyoruz. Arzu ettiğinizde gelebilirsiniz. Size borcumuzu ödeyemeyiz. Bize bir borcunuz yok. Bizler geçiciyiz. Kendi cebimizden para harcamıyoruz. Özel bir şey yapmıyoruz. Sadece sizlerin okuması için yerel yönetimler olarak biz devreye giriyoruz. Bugün ben varım, yarın başkası olacak. Onun için bu makamlar hep geçici” diye konuştu.