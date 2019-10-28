Başkan Yavaş ilçe ziyaretlerine Beypazarı'ndan başladı

Başkan Yavaş, ziyaretine Beypazarı'ndan başladı.

Beypazarı'nı ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sırasıyla Nallıhan, Ayaş, Güdül ve diğer ilçelerin hepsine giderek muhtarlarla bir araya geleceğini belirtti. Başkan Yavaş, “Yıllardır Ankara'da Ankaralı bir belediye başkanı olmaması nedeniyle beklenti yüksekti. İyi ki hemşehrimizi seçmişiz dedirtmek istiyoruz. Sizin içinizden çıkan insanlarız. Dolayısıyla 17 dış ilçeyi ziyaret edip yerinde dertlerini dinleyip, buradaki amirlerimizle, daire başkanlarımızla sizleri buluşturacağız. 2-3 yıl içinde 17 ilçede hiçbir şekilde su, kanal, yol, kaldırım ve diğer eksikliklerin kalmasını istemiyorum. Bunun için hedef koyduk. Musluğundan su akmadık köy kalmayacak. Suyu akmayanlar varsa bize tekrar yazdırsın. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Yine Ankara'nın tümünde kanalizasyonu açıktan akan köy kalmayacak” dedi.

Başkan Yavaş'tan köyüne ev yaptırmak isteyenlere müjde

Çocuklar için oyun grupları ihtiyaçlarının hepsini karşılayabileceklerini anlatan Başkan Yavaş, “Çocuk oyun grupları hazır hemen gönderebiliriz” dedi.

“Bundan sonra ithal ağaç Ankara'ya girmeyecek” diyen Yavaş, dışarıdan bitki alımına son vereceklerini ifade etti. Hava durumu itibarıyla Düzce'den bir miktar bitki alabileceklerini vurgulayan Başkan Yavaş, “Genelde sizlerden ağaç ve bitki alınacak. Refüjlere ve birçok noktaya dikilecek çiçekleri de sizlere kurs verdirip, sizden alacağız. Kırsal Kalkınma Daire Başkanımız ile sözleşmeli üreticilik konusunda toplantı yaparak detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu bitkileri yetiştirenlere yol göstereceğiz. Çimi kaldırıp yeşil alanlara, refüjlere daha uzun ömürlü olan lavanta ekmeyi düşünüyoruz. Bunları da sizlerden satın alacağız. 17 ilçeye duyuracağız” dedi.

Halk Ekmek büfelerinin halk market olacağını belirten Başkan Yavaş, sözleşmeli üreticilik yaptırarak, buğday ekmek isteyenlerden buğdayını satın alacaklarını söyledi.