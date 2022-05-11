Başkan Yavaş işitme engelli minik yüzücülerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, işitme engelli çocukların yüzme eğitimi aldığı kursu ziyaret ederek, 23 Nisan'da başkanlık koltuğunu devrettiği minik Esila ile bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Başkent' hedefi doğrultusunda spordan sanata kadar birçok alanda dezavantajlı gruplara yönelik projeleri hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu ve EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün ile birlikte EGO Spor Kulübü ile Salyangoz ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle işitme engelli çocuklar için başlatılan yüzme kursunu ziyaret etti. 23 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturttuğu ve tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı işitme engelli minik Esila'yı yüzme kursuna başladığı ilk gününde de yalnız bırakmayan Yavaş, kursa devam eden işitme engelli diğer çocuklarla da yakından ilgilendi.

İşitme engelli Nisanur Erol'un Arif Nihat Asya'nın ‘Bayrak' şiirini okuyarak karşıladığı Başkan Yavaş'ın kendisini ve arkadaşlarını ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Esila Alparslan, “Yüzme kursuna bugün başladım. Hocam bana burada yüzmeyi öğretiyor. 23 Nisan'daki isteğimi kırmayarak Büyükşehir Belediyesi'nde ‘Şiir Gibi Şehir' uygulaması başlattığı için Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum ve onu çok seviyorum'' dedi.

İşitme engelli çocuklar arasından milli sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten EGO Spor Kulübü Yüzme Eğitmeni Seda Artuç ise şöyle konuştu:

“Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'nde Esila ve arkadaşlarına yüzme eğitimi veriyoruz. Onlara bu yolda ışık olabilmek benim için gurur verici. Aynı zamanda eğitimlere gülerek gelmeleri, velilerinin de aynı şekilde özveride bulunması bizleri daha da motive ediyor. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum.''

EGO Spor Kulübü, eylül ayına kadar devam edecek yüzme kursunu Mamak, Sincan ve Batıkent ilçelerinde de açmayı planlıyor.