Başkan Yavaş, Keçiörenli muhtarlarla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı kent temsilcileriyle birlikte “ortak akıl” ilkesi çerçevesinde yönetmeye devam ediyor.

Göreve geldiği 8 Nisan'dan itibaren sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluş temsilcileri, esnaf ve muhtarlarla sık sık bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Muhtarlar Dernek Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç ve beraberindeki 46 kişilik muhtarlar heyeti ile görüştü.

Başkan Yavaş'tan çözüm odaklı uygulamalar

Keçiören ilçesindeki Mahalle Muhtarlarının ulaşımdan altyapıya, sosyal tesislerden yeşil alanlara kadar birçok konudaki sorun ve taleplerini dinleyen Yavaş, sorunların ivedilikle çözüme kavuşması için hayata geçirecekleri mobil uygulamalar hakkında bilgi verdi. Daha kolay, ulaşılabilir ve hızlı çözüm üreten bir Büyükşehir için muhtarlarla doğrudan iletişimde olacaklarını anlatan Yavaş, yetkililerin hızlı bir şekilde müdahale edebileceği, talep, sorun ve görüşlerini iletebileceği bir platform oluşturulacağını söyleyerek, “İşinizin yapılıp yapılmadığını bire bir ben takip edeceğim” dedi.

Muhtarlardan Yavaş'a teşekkür

Yavaş, bu uygulamalar nedeniyle teşekkür eden Keçiören Muhtarlar Dernek Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç'a, “Vatandaşın bir kapısı var. Biz bunu ulaşılabilir hale getireceğiz” diye konuştu. Mobil uygulamalar sayesinde muhtarlardan vatandaşlara kadar herkesin ilettiği mesajları yakından takip ettiğini söyleyen Yavaş, tüm talep ve şikayetlere anında yanıt vermeye çalıştığını da belirtti.

Altyapıda muhtarlara görüşleri sorulacak

Mahallelerde meydana gelen arızaların tamiri ve çözümü için ayrıca ekip kurduklarını vurgulayan Yavaş, altyapı çalışmalarında muhtarların görüşlerinin alınacağına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Murat Karayalçın döneminde mahallelerde müteahhitlere yaptırılan işlerin onayını en son muhtara imzalattırıyorlarmış, güzel bir uygulama. Benzer bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Mahallenizde ASKİ de iş yapsa mutlaka sizin imzanızı alacak evet burası oldu diye. Bunu gündeme getireceğim. Bir yandan da tarımdan turizme kadar istihdamı artıracak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Halk ekmeği mahalle bakkallarını koruyacak şekilde yaygınlaştırmak gibi birçok proje ile de vatandaşın istihdamına ve geçimine bir nebze çare bulabileceğiz.”