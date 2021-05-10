Başkan Yavaş, Londra Belediye Başkanı olarak seçilen Sadıq Khan'ı tebrik etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden Londra Belediye Başkanlığına seçilen Sadiq Khan'ı sosyal medya hesapları üzerinden tebrik etti. Yavaş'ın tebrik mesajına yanıt veren Londra Belediye Başkanı Khan ise “Nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Londra'da daha iyiyi yeniden inşa etmeye kararlıyım. Ankara'dan ve tüm dünyadan vatandaşları ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yavaş, Londra Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Sadiq Khan'ı tebrik etti. Yavaş, Twitter'dan yazdığı fotoğraflı mesajında Khan'a, “Londra'nın yeniden belediye başkanı olarak seçilmenizi tebrik ediyorum. Ankara, önümüzdeki yıllarda da dostluğumuzu ve iş birliğimizi sürdürmekte kararlı. Size müreffeh bir görev süresi ve tüm Londralılara refah diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Her iki belediye başkanı sosyal medya hesapları üzerinden karşılıklı mesajlaşırken, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da, Başkan Yavaş'a şu sözlerle teşekkürlerini iletti:

“Nazik sözleriniz için teşekkür ederim. Pandemi nedeniyle şehirlerimizin karşılaştığı zorluklara rağmen, Londra'da daha iyiyi yeniden inşa etmeye kararlıyım. Ankara'dan ve tüm dünyadan vatandaşları bir kez daha ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”