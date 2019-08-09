Başkan Yavaş: “Yapacağımız hizmetlerde hep ilk olacağız”

oturumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında gerçekleşti.

Başkent gündemine ilişkin maddelerin görüşüldüğü toplantıda Başkan Yavaş, Ankara projelerini anlattı, önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'nın turizmini geliştirmeye yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Başkan Yavaş, Japon turistlerin Türkiye'ye geldiklerinde güzergahlarını Başkent'ten ve ilçelerinden geçirmek için yoğun temas içinde oldukları bilgisini verdi. Japonya'nın yeni büyükelçisinin Ankara'da birçok tarihi ve kültürel yerleri gezdiğini bildiğini ifade eden Başkan Yavaş, Japon seyahat acenteleriyle görüştüklerini açıkladı ve şöyle konuştu:

“Japon büyükelçi bize Türkiye'ye gelen Japon turistlerin direkt İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gelip Ankara'nın içinde 1 dakika bile durmadan Kapadokya veya Konya tarafına, Hattuşaş'a gittiğini söylemişti. Bu güzergahı Göynük, Mudurnu, Taraklı, Nallıhan, Beypazarı, Ayaş ve Güdül üzerinden bir gün konaklamak suretiyle geçirirsek eski İpek Yolunu ihya etmiş oluruz. Japon elçi bize Japonya'dan Türkiye'ye tur düzenleyen en büyük tur sahibini gönderdi. Bunların masraflarını karşılamak kaydıyla Türkiye'ye tur düzenleyen bütün firmaları belediye başkanlarına önceden hazırlık yaptırmak suretiyle Göynük, Mudurnu ve Taraklı üzerinden Ankara'ya kadar gezdirerek getireceğiz. Onlar bu noktaları görüntüleyecekler ve daha sonra Japonya'daki seyahat acenteleriyle paylaşacaklar. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum.”

Başkent'in müze eksiği

Başkent'in en önemli eksikliklerinden birinin müze olduğuna dikkat çeken Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi olarak sergilenemeyen objelerin yer alacağı bir müze yapmak istediklerini söyledi ve projenin detaylarını anlattı, şu cümlelere yer verdi:

“Büyükşehir Belediye Meclisi olarak önerilere açığız. Bunu Turizm Bakanlığı ile görüşmek suretiyle sergilenemeyen objeler dahil diğer tüm eserlerin tümünün sergilenebileceği büyük bir yer yapmak gerekir. Tek başına bir Louvre Müzesi gibi veya British Müzesi gibi bir müze Ankara'da olabilir. Ankara Valiliği eski yerini üniversiteye vermiş önceden haberim olsaydı başkanlık makamını oraya taşırdım.”

“Yapacağımız hizmetlerde hep ilk olacağız”

Meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan Başkan Yavaş, 100 günlük kitapçıkta yaptıklarını tek tek anlattıklarını vurguladı. Şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında titiz davrandıklarının altını çizen Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yayınladığımız 100 günlük rapor harcadığımız her kuruşu halka duyurmaktır. Yaptığımız kibrit kutusunun, bir bardağın dahi hesabını ve kimden aldığımızı internetten hepinizin önünde yayına açıyoruz, açacağız da. Böyle bir niyetimiz var. Türkiye'de bu konuda ilk olacağız. Allah'ın izniyle yapacağımız hizmetlerde de ilk olacağız. Biz bunu Türkiye'ye örnek olsun diye yapacağız, çünkü arkamızdan konulmasını istemiyoruz. Tasarruf edeceğiz, gelirleri artıracağız ve fazlasıyla asfalt dahil bütün hizmetleri yapacağız.”

“Asfalt ihalesine ağustos ayında çıkacağız”

Bütçeden kalem kalem nerelere harcandığını açıklayan Başkan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bütçe bizim harcamalarımıza göre arttı. 2018 yılı bütçesi 570 milyon TL açık vermiş. Nasıl kapattınız mal satarak mı kapattınız yoksa kredi çekerek mi kapattınız? Biz mümkün olduğu kadar en az şekilde gayrimenkul satmadan, bütçeyi ayağımızı yorganımıza göre uzatmak suretiyle, araç ihalesine çıkıyoruz. 701 tane araç eksik ihaleye çıkıyoruz geçen yıla oranla. Üç yıllık ihaleler yapılıyor. Üç yılda beklediğimiz tasarruf sadece araçlarla 100 milyon TL. ‘Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır'. Siz 28 milyon ton asfalt attığınızı söylüyorsunuz. Bir bekleyin belki biz 10 milyon ton atacağız belki de 138 milyon ton asfalt atacağız. Asfalt ihalesini Ağustos ayının sonunda yapacağız. Bunu görmeden şimdiden konuşmanız son derece yanlış.”