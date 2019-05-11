Başkan Yavaş'a büyükelçilerden hayırlı olsun ziyaretleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Yerli ve yabancı çok sayıda konuğunu makamında ağırlayan Başkan Yavaş'ı son olarak Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç ziyaret etti.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaretinde yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Ankara'da kent yaşamı üzerine sohbet eden Büyükelçi Bhattacharyya, Başkan Yavaş'a şehir ile ilgili planlarını da sordu. Başkan Yavaş, konuk büyükelçiye Ankara'yı daha da güzelleştirmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Özellikle tarihi alanlarımızı ön plana çıkarıp turizme açmak istiyoruz. Turistler, güzel mekanlar ister. Ne kadar güzelleştirirsek, Ankara'da yaşayanlar da buralardan yararlanacaklar. Özellikle Termal turizmiyle başlamak istiyorum. Ayrıca İpek Yolu Turizmi ile de devam etmek istiyorum. Bunun için gerekli altyapı var. Daha çok yeşil alan, ailelerin yararlanabileceği piknik ve gezinti alanları, toplu taşımaya ağırlık vereceğiz. Özellikle Metro ve Raylı Sistemleri öne çıkaracağız. Ben yapılabileceğine inanıyorum. O zaman kentler yayaların olacak, araçların değil.”

"Yoga gününe davet"

Yoganın Türkiye'de de yaygınlaştığını bildiren Büyükelçi Bhattacharyya, Başkan Yavaş'ı 21 Haziran'da gerçekleştirilecek 'Uluslararası Yoga Günü'ne davet ederek, Hindistan'ın fotoğraflarının yer aldığı bir kitap hediye etti. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'yi de makamında ağırlayan Başkan Yavaş, Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç ile de görüştü. Büyükelçi Sadoviç, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Saray Bosna Belediyesinin kardeş belediyeler olduğunu söyleyerek, “Saray Bosna Belediye Başkanı ile görüştüm. Kendisi size tebrik mesajları iletmiş, uygun bir zamanda sizi ziyaret etmek istiyor” diye konuştu.