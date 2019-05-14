Başkan Yavaş'a, büyükelçilerin “tebrik ziyaretleri” sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a “tebrik ziyaretleri” devam ediyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda konuğunu makamında ağırlayan Başkan Yavaş'ı son olarak Kanada Büyükelçisi Chris Cooter, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda ve Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ziyaret etti.

İkili ilişkiler geliştirilecek

Dünyanın dört bir tarafındaki ülkenin Başkent'teki temsilcilerini ayrı ayrı makamında ağırlamaya devam eden Başkan Yavaş, ziyarete gelen Büyükelçilerle ülkelerarası ikili ilişkiler ve ortak projelerin geliştirilmesi konularında görüş birliğine vardı. Başkan Yavaş, büyükelçilere Ankara'nın kültürel ve tarihi geçmişi hakkında da bilgi verdi.

Ziyaretlerde ayrıca ticaret ve turizmin gelişmesi ile şehirlerin kalkınmasına yönelik yeni yatırımlara ilişkin de konular görüşüldü.

Çin ile ticari ilişkiler artacak

Ayrı ayrı makamında kabul ettiği konuklarını kapıda karşılayan Başkan Yavaş, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Li ile seçimden önce bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Seçimden önce iyi niyet ziyaretleri kapsamında, güneş enerjisi ve metro gibi konuları konuşmuştuk. Belediye Başkanı olmamızla birlikte, Ankara halkına verdiğimiz sözleri tutmak adına daha önce görüştüğümüz konuları tekrar gündeme getirmek için resmi bir konuma geldik. Başkent Ankara, Çin Halk Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerimizin artmasına vesile olacaktır” dedi.

Konuk büyükelçiler de Başkan Yavaş'ın kendilerine zaman ayırmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, hem tebrik ettiler hem de görevinde başarı temennisinde bulundular.