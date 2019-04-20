Başkan Yavaş'a “Hayırlı Olsun” ziyaretleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, nezaket ziyaretleri devam ediyor.

Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Yavaş son olarak Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Mıyasıma, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffry M. Hovenier, Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Aslıhan Bozatemur, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yıldırım Ak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ABD hükümetinden Başkan Yavaş'a tebrik mesajı

Başkan Yavaş, yurtiçi ve yurtdışından gelen tebrik ziyaretleri için yoğun bir mesai harcarken, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hovenier'i makamında kabul etti.

ABD Hükümetinin tebrik mesajını Başkan Yavaş'a ileten Hovenier, kendisi ve heyetini kabul etmesinden dolayı da teşekkür etti.

İkili ilişkiler geliştirilecek

Özellikle ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına özel önem verdiğini belirten Başkan Yavaş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyasıma ile görüşmesinde de, “Japonya-Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da gelişmesi için sizinle çalışmak isteriz” dedi.

Japon Büyükelçi Mıyasıma da Başkan Yavaş'a, “Ülkelerimiz arasındaki dostluk eskilere dayanıyor. Bunu daha da geliştirmek arzusundayız” yanıtını verdi. Ankara'nın güzelliklerini kendi ülkelerinde tanıtmak için birçok etkinlik düzenlediklerini söyleyen Mıyasıma, “Bu etkinliklere ve festivallere devam etmek istiyoruz. Ayrıca iki ülke arasındaki sanayi, turizm alanlarında da işbirliğinin geliştirilmesi için sizlerin katkısının yanı sıra birlikte de çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

“25 yıldır devam eden belediyecilik anlayışından farklı bir yönetim şekli olacak"

İki ülke arasındaki ilişkiler açısından ortak çalışmalar yapılabileceğinin altını çizen Başkan Yavaş, dost ve kardeş ülke halkları arasındaki dostluk ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ticari ve ekonomik alanlarda işbirliğinin yapılmasına her zaman katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen değişimin ardından yeni bir yönetim anlayışının hakim kılınacağına vurgu yapan Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“25 yıldır hüküm süren bir belediyecilik anlayışı vardı. Bundan sonra hem belediyecilik hizmetleri açısından hem de kentin ihtiyaçları konusundaki öncelikler konusunda farklı bir yönetim şeklimiz ve anlayışımız olacak. Örneğin Ankara'da, toplu taşımada raylı sistemleri yani metroları çoğaltacağız. Biz bunu 5 yılda gerçekleştirmeye çalışacağız.”

“Akıllı Ankara projesini geliştireceğiz”

Viyana Belediyesi'nin Türk asıllı Başkan Yardımcısı Aslıhan Bozatemur ile de görüşen Başkan Yavaş, Akıllı Ankara Projesi'nin geliştirilmesi için ortak çalışma yapmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

İki ülke arasında 4 yılda bir yenilenen Kardeş Şehir Anlaşması olduğunu hatırlatan Bozatemur, “İki belediye arasındaki bu anlaşmayı yenilemek istiyoruz. Viyana son 10 yıldır en yaşanabilir kent olarak seçiliyor. Viyana ayrıca en akıllı ve örnek şehir seçildi. Biz de sizlerle karşılıklı olarak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak isteriz” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yavaş'a yoğun STK ziyaretleri

Yerli ve yabancı konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Yavaş, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcilerinin de hayırlı olsun ziyaretlerini de ayrı ayrı kabul ediyor.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen ve ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yavaş, Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Yıldırım Ak ve yaklaşık 25 kişilik hukukçu heyetini de makamında ağırlayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.