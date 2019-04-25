Başkan Yavaş'a, Hukuk Fakültesi öğrencilerinden ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'teki çeşitli üniversitelerde öğrenim gören Hukuk Fakültesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Yavaş, kısa bir süre önce öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel adına hatıra ormanı kurulması teklifi üzerine, yer belirlenmesi için talimat verdi.

“Hukukun üstünlüğüne inanın”

Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde, Başkan Yavaş ilerde meslektaşı olacak hukuk öğrencilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, öğrencilere doğrudan ve adaletten ayrılmamaları uyarısında bulunan Yavaş, “Mezun olduğunuzda bazılarınız avukat, bazılarınız ise hakim olacak. Topluma adalet dağıtan bu önemli ve saygın mesleklerin adayları olarak sorumluluğunuz çok büyük ve ona göre davranmanız gerekiyor. Her zaman hukukun üstünlüğüne inanın” diye konuştu.

“Ceren Damar Şenel'in adı Başkent'te yaşayacak”

Yavaş'ı ziyaretlerinde Hukuk Fakültesi öğrencileri bir süre önce öğrencisi tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i de unutmadılar.

Heyet içinde yer alan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, hocaları Ceren Damar Şenel'in adının yaşatılması için Başkent'te bir alana Hatıra Ormanı kurulması teklifinde bulundular. Şenel'in hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getiren Yavaş, “Hocanızın adını en güzel yerde yaşatacağımızdan en ufak kuşkunuz olmasın” diyerek, hatıra ormanının olacağı alanın belirlenmesi için bürokratlarına talimat verdi.Görüşmelerin ardından Başkan Yavaş, gelecekteki meslektaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.