Başkan Yavaş'a yabancı heyet ziyaretleri sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yurt içi ve yurt dışından ziyaretler sürüyor.

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yavaş, makamında ayrıca Birleşik Krallık Refah Fonu heyeti ile de bir görüşme gerçekleştirdi. UNHCR Türkiye Temsilcisi Lumpp ve beraberindeki heyetin ziyaretinde mültecilerin toplumsal entegrasyonu ve mültecilerle ilgili projeler gündeme geldi. “Uzun süredir Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisindeyiz ve bu iş birliğinin artarak devam etmesini umuyoruz” diyen Lumpp, Başkent'te hayata geçirilen “Mesleki Eğitim Merkezi Projesi”ni önemsediklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Birçok farklı kurum ve kuruluşu bir araya getirmesi ve iş gücü piyasasına erişim imkanı tanıması açısından çok önemli bir girişim olduğunu düşünüyoruz. İş birliğine örnek oluşturması açısından kendisine yapılan yatırımı geri dönüştürecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Şimdilerde ilk mezunlarını vermek üzere.”

Mültecilerin halkla entegrasyonu için eğitim projesini desteklediklerini belirten Başkan Yavaş ise, “Ülkemizin her yerinde mültecilerle yerel halk arasında tartışmalar ve kavgalar artmaya başladı. Halkta ‘Devlet Suriyelileri besliyor, bize bakmıyor' gibi bir intiba oluştu. Benim Belediye Başkanı olarak böyle bir bakış açım yok. Bu insanların mutlaka eğitilmesi gerekiyor. Bu ülke içerisindeki bakış açısını değiştirecek ve meydana gelen çatışmayı engelleyecek şey, eğitilip entegre olması. Başka bir çare yok. Bunun farkındayız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin uzun süredir Suriyeli ailelere düzenli yardımda bulunduğunu anlatan Başkan Yavaş, Birleşmiş Milletlere ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaparak destek talebinde bulundu. Başkan Yavaş, “İmkanlarımız ölçüsünde Suriyelilere de, yerel halka da yardım yapıyoruz. Dolayısıyla bizim de kaynaklarımız sınırlı ama bu yardımları ortak bir programla daha da geliştirebiliriz. Bunu paylaşırsak bizim Ankara'daki kendi vatandaşımıza biraz daha fazla yardım etme imkanımız olacak. En azından ‘Suriyelilere ayrıcalık tanınıyor' anlayışı ortadan kalkacak, aradaki gerginlik kalkacak. Bunu mutlaka birlikte gerçekleştirmemiz lazım” diye konuştu.

Birleşik Krallık Refah Fonu heyeti Geleceğin Şehirleri programını anlattı

Başkan Yavaş, makamında ayrıca İngiltere Büyükelçiliği ve İngiltere İstanbul Başkonsolosluğundan gelen heyet ile de görüştü. Birleşik Krallık Refah Fonu ekibi, Başkan Yavaş'a “Refah Fonu Geleceğin Şehirleri” programı ve bu program kapsamında Ankara için dizayn edilen projeler hakkında bilgi verdi. Ziyarette programa alınan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan “Kent İçi Bisiklet Stratejisi ve Master Planının Geliştirilmesi Projesi” ile Çankaya Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek “Kentsel Planlamaya Yönelik Kamusal Alanların Erişilebilir Hale Dönüştürülmesi için Tasarım Kapasite Gelişim Projesi” de gündeme geldi.

Birleşik Krallık hükümetinin 10 ülkede yürüttüğü program ile doğrudan şehir yönetimleriyle iş birliği yapılarak, kentsel planlama, ulaşım ve kentsel dirençlik alanlarında projeler üretiliyor. Şehirlerin ekonomik kalkınmasının amaçlandığı program kapsamında Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere üç kent seçildi.