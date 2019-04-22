Başkan Yavaş'tan 23 Nisan Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlandığını belirten Başkan Yavaş, “23 Nisan; İstiklalimizin ve Türk milletinin mukaddes değerlerinin, esir edilemeyeceğinin tüm dünyaya ilân edildiği tarihtir” dedi.

“Tarihi mirasın sorumluluğunu muhafaza edeceğiz”

Mesajında; “23 Nisan, Türk Milleti'nin kalbi, vicdanı ve mevcudiyeti ile istiklalinin ve istikbal mücadelesinin sarsılmaz bir ifadesini temsil etmektedir” vurgusu yapan Başkan Yavaş, düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Millî Mücadele'nin karargâhı olan Ankara'dan, kurtuluşun ve kuruluşun yol haritası, bu inanmışlıkla ortaya konulmuştur. Tarihin şeref sayfalarına kaydedilerek bugünümüzün ve yarınlarımızın en büyük mirası kabul ettiğimiz o sesi milletçe şiar edindik. ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir'. Millî iradeyi şahlandıran bu parola etrafında toplanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kadroları, hür ve tam bağımsız Türkiye'nin sembol şehri olarak Ankara'yı belirlemişlerdir. Bu tarihi mirasın sorumluluğunu, ilk günkü heyecan ve mesuliyet duygusuyla muhafaza edeceğiz.”

“Ankara'yı ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir dille yönetmeyeceğiz”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, yeni yönetim anlayışına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Başkan Yavaş, şunları söyledi:

“Milletimizle dayanışma içinde Millî Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimiz ile tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, tazimle ve şükranla yad ediyorum. Başkentimiz Ankara'dan aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte, geleceğe güvenle bakmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Ankara'yı ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir dille değil, birlikteliğin bereketine inanan cümlelerle yöneteceğiz.”

“Gelecek nesillere güveniyoruz”

Milletin birlik ve beraberlik içinde her türlü sorunu aşacağına inandığına dikkat çeken Başkan Yavaş, gelecek nesillere güvendiğinin altını şu sözlerle çizdi:

“Bugünün geleceğe gebe olduğunu biliyoruz. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras, nezaketi ve temiz bir dili olan Türkiye olacaktır. Çünkü büyüğümüz Kaşgarlı Mahmud'dan öğüt aldık: ‘Dille düğümlenen diş ile çözülmez'. Eğer söyleyebilecek iyi bir cümlemiz yoksa susmanın en büyük iyilik ve erdem olduğunu bilen bir yönetim anlayışıyla Ankara'ya hizmet edeceğiz. Türkiye'nin umudu olan çocuklarımıza daha müreffeh bir gelecek ve huzurlu bir Ankara bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyor, Başkentimize hizmet ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyorum.”