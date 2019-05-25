Başkan Yavaş'tan çakar uyarısı

Belediye birimlerine, ASKİ, EGO Genel Müdürlükleri ile belediye şirketlerine gönderilen genelgede tahsisli bütün araçların amacına uygun olarak kullanılması istenilerek, mevzuata aykırı şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarı sistemi bulunan araçlardaki sistemlerin ise ivedi şekilde sökülüp, bu sistemlerin de değerinin kaybedilmeyecek şekilde muhafaza edilmesi ifade edildi.

Sistemlerin Belediye, ASKİ ve EGO bünyesinde genel sekreterlik ve genel müdürlükler tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı ile koordineli olarak tesis edilmesi ve sonucunda bilgilendirilmesi söylendi.

Birim amirleri ve şirket yetkilileri tarafından kullanılan kiralık hizmet araçlarının sözleşme bitiminden hemen sonra, yeni kiralama işlemlerinde mevzuata ve tasarruf anlayışına uygun olarak hareket edilmesi ayrıca vurgulandı.