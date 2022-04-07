Başkan Yıldızkaya Gönül Sofrası'nda vatandaşlarla ve üniversite öğrencileriyle buluştu

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Ramazan Ayı'nın ilk gününden itibaren Polatlı Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğiyle düzenlenen Gönül Sofrası'nda vatandaşlar ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Belediye karşısında kurulan Gönül Sofrası'nı eşi Şaduman Yıldızkaya ile birlikte ziyaret eden Başkan Yıldızkaya; sıcak yemek ikramlarından alan vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu. Belediye Çay Bahçesi'nde kurulan Gönül Sofrası'nda vatandaşlar ve üniversite öğrencileri ile birlikte orucunu açan Başkan Yıldızkaya; iftar masalarını dolaşarak vatandaşlar ile sohbet etti. Günlük ortalama 3000 kişiye sıcak yemek ikramının yapıldığı Gönül Sofrası'nda buluşan vatandaşlar ve öğrenciler Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'ya teşekkür etti.

Haftanın altı günü binlerce vatandaşa sıcak yemek ikram ediliyor

Pazar günleri hariç haftanın altı günü saat 18.00'dan itibaren iftar saatine kadar süren sıcak yemek dağıtımlarında; ihtiyaç sahibi aileler, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar Polatlı Belediyesi Gönül Sofrası'nda buluşmaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kurallarına uygun olarak hazırlanan stantlarda dağıtılan sıcak yemeklerin yanı sıra; isteyen vatandaşlar oruçlarını Belediye Çay Bahçesi içerisinde kurulan masalarda açıyor. Ramazan Ayı'nın sonuna kadar Pazar günleri hariç sürecek olan sıcak yemek ikramları ile Polatlı Belediyesi ve Türk Kızılayı her yıl olduğu gibi vatandaşların sofralarına katkı sağlamaya devam ediyor.

Başkan Yıldızkaya; “Tüm hemşehrilerimizi gönül soframızda Ramazan'ın bereketini paylaşmaya davet ediyorum”

Konuya ilişkin açıklamasında ‘Biriz Beraberiz Kardeşiz' vurgusu yapan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya; “Geleneksel hale getirdiğimiz Gönül Soframızı bu yıl Belediyemiz karşısında bulunan park içerisinde oluşturduğumuz özel alanda kurmaya; kıymetli hemşehrilerimizi, üniversite öğrencilerini ağırlamaya devam ediyoruz. Türk Kızılayı Polatlı Şubesi'nin katkılarıyla kurduğumuz Gönül Soframızda şüheda torunu hemşehrilerimize ‘Paylaşmak Berekettir' parolasıyla Mübarek Ramazan Ayı boyunca ikramlarda bulunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Gönül Soframızda aynı ekmeği bölüşmeye, dualara birlikte el açmaya davet ediyorum. Ramazan-ı Şerif boyunca sofralarımızdan ve sıcak yuvalarımızdan sağlık, bolluk ve bereketin eksik olmaması dileğiyle; Cenab-ı Allah'tan tuttuğumuz oruçları ve işlediğimiz hayırları kabul etmesini diliyorum” cümlelerine yer verdi.