Başkan Yıldızkaya pandemi sürecinde büyük bir özveriyle gece gündüz çalışan hemşireleri unutmadı

Polatlı Devlet Hastanesi, Can Hastanesi, Şifa Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve tüm sağlık ocaklarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde yaptıkları başarılı çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Başkan Yıldızkaya; hemşirelere hediyeler vererek Hemşireler Günü'nü kutladı. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren hemşireler de, “Bizleri bir yıl bile unutmayan, hatırlayan, yanımızda olan sizlere teşekkür ediyoruz” dediler. Gün boyunca süren ziyaretlerde sağlık kuruluşlarında tedavi olan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yıldızkaya; sıkıntılarını dinleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Yıldızkaya: "Her zaman yanınızdayım"

Anlamlı ziyaretlerde Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'ya Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyeleri Serpil Öztürk, Ferruh Şimşek, Metin Baysar ve İsmail Bozdağ eşlik etti. Başkan Yıldızkaya konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada; “Hemşireler Günü dolayısıyla sağlık ordumuzun kanatsız melekleri hemşirelerimizi ziyaret ettik. Bu zor süreçte; gece gündüz özveriyle çalışan tüm hemşirelerimizin nezdinde bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum” dedi.