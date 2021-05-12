Başkan Yıldızkaya'dan ‘Bil Kazan' yarışmasına katılan çocuklara bayram hediyesi

Ramazan Ayı'nda Feshane Evinize Geliyor parolasıyla Polatlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekipleri tarafından İnstagram düzenlenen canlı yayınlar; Kırsal Mahalleler dahil olmak üzere Polatlı'nın dört bir yanından çocukların katılımlarıyla eğlenceli anlara sahne oldu. Eğlenceli ve öğretici soruları yanıtlayarak başarılı olan çocukların hediyeleri adreslerine ulaştırıldı.

Bil Kazan yarışmasında başarılı olan çocukları evlerinde ziyaret eden Polatlı Belediyesi Ekipleri; Başkan Yıldızkaya tarafından hazırlatılan hediyeleri kendilerine takdim ederek bayram öncesi mutluluklarına ortak oldu. Pandemi döneminde düzenlediği online yarışmalarla, çocukların evlerinde eğlenceli ve öğretici vakit geçirmelerine imkan sağlayan Polatlı Belediyesi; bayram öncesi dağıttığı hediyelerle çocukları bir kez daha mutlu etti.