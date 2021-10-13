Başkan Yıldızkaya'nın Annesi toprağa verildi

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın annesi Gürgün Yıldızkaya, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın annesi Gürgün Yıldızkaya, tedavi gördüğü Polatlı Devlet Hastanesinde vefat etti. Gürgün Yıldızkaya, bugün öğle namazına müteakip Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehit Mezarlığında defnedildi.

Polatlı Müftüsü Hayri Cihangeri tarafından kıldırılan cenaze namazına Yıldızkaya ailesinin yanı sıra; AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çataloğlu, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Milli Savunma Bakanı Harita Genel Müdürü ve Polatlı eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet İbiş, Polatlı İlçe Emniyet Müdürü Şener Derin, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Ankara ve Polatlı Siyaset camiası ve iş dünyasından pek çok isim ile çok sayıda bürokrat, STK başkanı, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

MHP'den başsağlığı mesajı

MHP Genel Merkezi, Gürgün Yıldızkaya'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda şöyle denildi: "Polatlı Belediye Başkanımız Sayın Mürsel Yıldızkaya'nın annesi Gürgün Yıldızkaya Hanımefendi vefat etmiştir, merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."