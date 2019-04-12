Başkan Yılmaz emniyet teşkilatını yemekte ağırladı

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki emniyet mensuplarını yemekte ağırladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini yemekte ağırladı. Belediyenin Saray Mahallesi'ndeki sosyal tesisinde İlçe Emniyet Müdürü Bülent Albayrak ve teşkilat mensuplarını ağırlayan Başkan Yılmaz, “Polis Teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümü hayırlı olsun. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

Pursaklar'da yeni bir dönemin başladığını belirten Başkan Yılmaz, ilçenin huzur ve güveni için her zaman emniyet mensuplarının yanında olacaklarını ifade etti. Suç ve suçlularla mücadelede şehirde kamera uygulamalarının önemli olduğunu belirten Başkan Yılmaz, bu alanda çalışma yapıldığını açıklayarak şunları söyledi:

“Önümüzde yeni bir süreç var. Hep birlikte Pursaklar'ın huzuru ve güveni için çalışacağız. Pursaklar Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. İlçe Emniyet Müdürümüz ile sürekli bir araya geliyoruz, ilçemiz için istişare ediyoruz. Suç ve suçluyla mücadele için emniyet teşkilatımız MOBESE uygulaması projesinin alt yapı çalışmalarını yapıyor. Bizler de bu çalışmayı Sayın İçişleri Bakanımıza arz edeceğiz. Elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. Tekrar Polis Haftanızı tebrik ediyor, bu vesileyle aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum.”

“Türk polisi yoluna kararlılıkla devam edecek”

Pursaklar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Albayrak ise Türk polisinin kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, “Sayın Başkanımız bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadı, yanımızda olduğunu gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Türk polisi kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Albayrak'a plaket takdim edip, polis memurlarına da kitap seti hediye etti. Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Mustafa Özcan'ın verdiği mini konserle son buldu.