Başkan Yılmaz, ilk günden sokağa inip vatandaşla hasbihal etti

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yılmaz, "Bizler sadece seçim zamanı değil, her zaman hemşehrilerimizin arasında ve yanındayız. Teveccühlerinden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Hicret Camisi'nde öğle namazını kılıp hem cami cemaati hem de cadde ve sokaktaki vatandaşlarla selamlaşıp hasbihal eden Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, seçim öncesinde oluğu gibi seçim sonrasında da halkın yanında yer aldı. Bir taraftan hayırlı olsun ziyaretlerine gelen misafirlerini ağırlayan Başkan Yılmaz, diğer taraftan da sahada hemşehrileriyle bir araya gelip hasbihal ederek onların taleplerini dinliyor.

Ankara'da yüzde 73'lük rekor bir oyla seçilerek merkez ilçeler arasında birinci olan Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, "Biz herkesin başkanıyız. Hep birlikte Pursaklar'ı geleceğe taşıyacağız. Pursaklar'ı birlikte yöneteceğiz” mesajı verdi.