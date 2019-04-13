Başkan Yılmaz, kapısını da gönlünü de hemşerilerine açtı

31 Mart'ta yüzde 73'lük rekor bir oyla Pursaklar Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz, 4 Nisan'da görevi devralmasıyla makamının kapısını da gönlünü de hemşehrilerine açtı. Vatandaşlar randevu almadan ziyaretlerini gerçekleştirip hem tebriklerini sunuyor hem de taleplerini iletiyor.

4 Nisan'da mazbatasıyla birlikte görevi devralan Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'ın makamı ziyaretçi akınına uğruyor. ‘Ankara'nın Abisi' olarak bilinen Başkan Ayhan Yılmaz, 4 Nisan'dan beri 7'den 77'ye hemşehrilerinin tamamını randevusuz bir şekilde makamında ağırlıyor. Tebrikleri kabul eden Başkan Yılmaz, aynı zamanda hemşehrilerinin taleplerini de not alıp çözüm önerileri sunuyor. Yaptığı konuşmalarda “Pursaklar'ı birlikte yöneteceğiz, geleceğe hep birlikte taşıyacağız, kapımız da gönlümüz de her zaman hemşehrilerimize açık olacak” diyen Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, şimdiden gönüllere girdi. Başkan Yılmaz'ın tevazu ve samimiyeti karşında mutlu olduklarını belirten Pursaklar halkı ise “Dualarımız Ayhan Başkanımız ile” diyerek desteklerini ifade ediyor.