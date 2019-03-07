İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkana adayı tezgahın başına geçip satış yaptı

Cumhur İttifakı’nın Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, ziyaret ettiği Derbent Pazaryeri’nde tezgahın başına geçerek portakal satışı yaptı.

Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, ziyaret ettiği Derbent Pazaryeri'nde tezgahın başına geçerek portakal satışı yaptı.


Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile birlikte Derbent Pazaryeri esnafını ziyaret etti. Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Köse, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Esnafa ve vatandaşlara kendisini tanıtan Köse, pazarcı tezgahının başına geçerek portakal sattı. Bir süre esnafa yardımcı olan başkan adayı, satın aldığı portakalları da tezgah başında keserek vatandaşa ikram etti. Köse, “Bizim davamız, hizmet davasıdır. Toplumun tüm kesimleriyle ayrı ayrı ilgileneceğiz. Gönüller bir, dualar bir, ağzımız tatlı olsun. Pazarınız pazar olsun, bereketli olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.