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Başkanlar Birlik Aşuresi'nde buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen Birlik Aşuresi programına katıldı.


İlçe belediye başkanlarının bir araya geldiği programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Hüseyin Gazi Derneği ve Vakfı Başkanı Gülağ Öz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Köse, programa katılanlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Köse, aşure ikramının ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ile birlikte Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve Cemevi'ni ziyaret etti.



"Bu acı bizim acımız"


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaşadıklarımızı bilerek, ders almalıyız. Geleceğe de buna göre bakmalıyız. Bizler birlik ve beraberlik içinde bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz. Bu acı bizim acımız. Rabbim canlarımızla birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından program semah gösterileriyle devam etti.

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