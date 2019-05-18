Başkent, 19 Mayıs'a Hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Başkent'i Türk Bayrakları ile donattı.

Kutlamalar öncesinde kent genelindeki hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacak.

Cadde ve sokaklar kırmızı beyaz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık destanı olan Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. Yıldönümü nedeniyle EGO Otobüsleri, 19 Mayıs temalı günün anlam ve önemine özel bir tasarımlarla süslendi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Atatürk posterleri ve Türk Bayraklarıyla donatılırken, gece saatlerinde görülebilecek şekilde Atatürk'ün silüeti ve Ay Yıldızlı Bayrak silüeti yansıtıldı.

100. Yıla özel kutlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Pazar günü Başkentlilere çok özel bir kutlama ve anma programı hazırladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 21.00'da düzenlenecek program öncesinde Başkentlilere Türk Bayrağı dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, lazer gösterisiyle de görsel bir şov sunacak.

7'den 70'e tüm Ankaralıların davetli olduğu programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ev sahibi olarak Başkentlilere seslenecek.

Başkentliler Haluk Levent konseriyle coşacak

Geleneksel halk danslarına ait ritim ve figürleri ustalıkla sergileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor, Müzik ve Gençlik Topluluğu'nun (FOMGET) gösterisi ile başlayacak olan program, Şef Kemal Günüç yönetiminde Kent Orkestrası'nın konseriyle devam edecek.

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in seslendireceği şarkılarla renk katacağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Başkentlileri tek yürek olarak buluşturacak.

Toplu taşıma araçları ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toplu Taşıma Araçları 19 Mayıs Pazar günü ücretsiz olacak.

Dini bayramlardan sonra Milli Bayramlarda da bundan sonra vatandaşlar Ankara'da toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ilk kez uygulanacak ücretsiz tarife, 06.00-24.00 saatleri arasında EGO Otobüsleri, Raylı Sistemler ve Teleferik hattında geçerli olacak.