Başkent Ankara için Keçiören'de çifte kutlama

Keçiören Belediyesi, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılı dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Dün düzenlenen ‘5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası Türk Dünyası Konseri'nin ardından bugün de Keçiören Kalaba Kent Meydanında kutlama programı düzenlendi. Ankara'nın başkent ilan edilmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkenin her tarafı işgal edilmiş, bir tek Ankara kalmıştır elde. Düşman Polatlı'ya kadar gelmiş, artık son kaleyi de kuşatmak istemiştir. Bu anlamda Ankara'nın başkent olması demek küllerinden yeniden bir Türk devletinin doğması demek, istiklal mücadelesinin kazanılması demektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, Keçiören'in Milli Mücadele'deki önemine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Keçiören, Milli Mücadele'nin karargahı ve merkezidir. Atatürk Ankara'ya geldiğinde 27 Aralık 1919'da Ulus'a gidiyor. Müftülüğü ve valiliği ziyaret ediyor. Milli Mücadele ateşini zaten yakmıştı. Bu ateşi daha da yükseklere taşıyor. Şu an Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binayı ve Çoban Mektebi karargâh olarak kullanılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün binasında 6 buçuk ay kalıyor. Burayı Genelkurmay harekât, planlama, istihbarat karargâhı olarak kullanıyor, aynı zamanda iletişim için Anadolu Ajansı'nı da burada kuruyor. Çoban Mektebimizi şimdi restore ediyoruz.”

Atatürk ve silah arkadaşlarının yazdığı kahramanlık destanının Türk gençleri için örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Altınok, “Atatürk, İngiliz ve Amerikan mandasını reddetmiş, Türk esir yaşamaz, ‘Ya istiklal ya ölüm' diyerek Milli Mücadele'yi başlatmış ve kazanmıştır. Siperler Çanakkale'de 6 ve 8 metredir. Şehit olacağını göre göre ölüme koşan yiğitlerin kanıyla sulanmıştır bu topraklar. Siperlerde ay ve hilal şehitlerimizin üzerine düşmüştür. Bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanıdır. Bu nedenle bayrağımız yüce ve kutsaldır. Atatürk gençlere ‘Atanı, tarihini ve geçmişini tanıdıkça kendinde büyük işler başarmak için güç ve kudret bulacaksın' diyor” açıklamasında bulundu.

Etkinlikte AFTAD Gençlik Spor Kulübü Seymen ekibi gösteri sundu. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ankara İl Yarışması'nda Osmaniye yöresiyle ikincilik kupası kazanan folklor ekibi, Başkan Altınok ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Altınok, programın sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü Atatürk Odası, 1'inci ve 2'nci Meclis ile Anıtkabir'i ziyaret edecek olan öğrencileri uğurladı.

Keçiörenli öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.