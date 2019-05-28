Başkent Ankara Meclisi'nden Arif Şayık'a üstün hizmet ve başarı ödülü

Başkent Ankara Meclisinden Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a Ankara'ya yapmış oldukları hizmetlerden dolayı ‘Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü' takdim edildi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkent Ankara Meclisi tarafından Ankara'ya yaptıkları hizmetlerden ötürü ‘Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan; “Başkent Ankara Meclisi olarak şehrimizi tanıtmak amacı ile kurulduk. Bu kapsamda geleneksel olarak Ankara'nın tanıtımına hizmet edenlere Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü veriyoruz. Bu sene Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık'a Ankara'nın ilçelerine yapmış olduğu hizmetler ve Ankara tanıtımına yönelik çalışmalarından dolayı bu ödülü veriyoruz. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a ise Ankara'nın tanıtımı için yaptığı çalışmalar ve Ankara'nın direk uçuş sayısını arttırdığı için veriyoruz. Hizmetlerinden dolayı Arif Şayık ve Gürsel Baran'a Başkent Ankara Meclisi olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Başkent Ankara Meclisi'nin düzenlediği etkinliğe, Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, Ankaralılar Vakfı Kurucusu Ayhan Sümer, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda ilgili katılım sağladı.