Başkent araştırmaları merkezi çalışmalarına başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde katılımcılık ilkesi çerçevesinde bilimsel verilerin toplanarak Başkent kimliğine yakışır, uluslararası rekabet düzeyinde politika geliştirebilmesi amacıyla ‘Başkent Araştırmaları Merkezi' kuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), katılımcı yönetim anlayışı ve ortak akıl ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkent'te katılımcı bir yönetim anlayışını yaygınlaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi bu amaçla ‘Başkent Araştırmaları Merkezi'ni kurdu. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üniversitelerden rektör ve akademisyenlerin katıldığı açılış töreni ve düzenlenen çalıştay da konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Halkın bütçesini tek başınıza harcayamazsınız. Vatandaşların önceliklerini öğrenip onları yerine getirmeniz lazım. İşte o zaman tam anlamıyla yerel demokrasi gerçekleşecektir” dedi.

Ankara'daki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ile çok sayıda Başkentlinin katılımıyla gerçekleşen ilk çalıştayın açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

“Tek başınıza halkın bütçesini harcayamazsınız”

Konuşmasına kentteki katılımcı kültür ve ortak akla verdikleri önemden bahsederek başlayan ABB Başkanı Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Halkın bütçesini yönetiyorsunuz. Tek başınıza bu parayı harcayamazsınız. Vatandaşların önceliklerini öğrenip, onları yerine getirmeniz lazım. İşte o zaman tam anlamıyla yerel demokrasi gerçekleşecektir. İşte o zaman vergilerin yol, su, elektrik gibi geldiğini herkes görecek. Ödediği vergilerin hizmete döndüğünü görünce yöneticiden hesap soracak ve yönetici hesap verecektir.”

Kısa süre içinde Başkentlilerin hizmetine sunacakları “Şeffaf Ankara” projesini de anlatan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ankara'nın geleceğini ve geçmişini konuşurken sizlere en çok lazım olacak şeylerden bir tanesi verilerdir. Biz Türkiye'de belki dünyanın sayılı açık veri sistemine geçiyoruz, Şeffaf Ankara olarak. Ankara ile ilgili kaç kişi sosyal yardımlardan faydalanıyor, kaç kişi otobüs kullanıyor, hangi saatlerde yoğun oluyor, aslında aklınıza gelebilecek tüm konularda açık verileri internetten yayınlamaya başlayacağız. Zaten yaptığımız harcamaları yayınlıyorduk ama bu söylediğimiz belki Türkiye'de bir numara olacak şekilde Ankara'daki tüm verileri toplayıp özellikle üniversitelerin emrine verip, onların bu verilerden yararlanmaları, öğrencilere ödev vermeleri ve Ankara'nın geleceğini planlarken de bizlere yardımcı olmalarını sağlayacağız. Buradan çok güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum.”

“Büyük bir boşluğa cevap olacak”

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada, “2019 yılında göreve başladığımızda Sayın Başkanımızın liderliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesindeki büyük dönüşüm ve yapısal değişimin temelleri atılmaya başladı” diyerek, şöyle konuştu:

“Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temel edinen stratejik planımız hazırlandı. Yine aynı şekilde büyük bir katılımla Kent Konseyimiz yeniden organize edildi. Bütün bu kapasite artırma çalışmalarımız ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen değişikliklerin, dünyanın ekonomi politiğinde çok köklü değişimlerin yerel yönetimlere yansımasına bir cevap olarak kurumumuzu hazırlamaktı. Katılımcı bütçe çalışmaları, KALDER kalite ve yönetimde mükemmeliyet gibi bir dizi ciddi çalışmayı başlattık. Bunların bir son adımı olarak Başkent Araştırmaları Merkezi'ni kurma fikrimizi Sayın Başkanımızın öncülüğünde aldıktan sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün gün boyu tartışılacak bir yapılanma biçiminin ortaya konmasıyla yeni yapının Ankara'mıza, ülkemize, yerel yönetimler alanındaki büyük bir boşluğa cevap olacak.”

Çalıştaya yoğun katılım

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Görmez'in çalışma yöntemlerini anlatmasının ardından, katılımcılar Başkent 2030 Birimi, Kent Belleği Birimi, Kent Laboratuvarı Birimi ve Başkent Araştırmaları Enstitüsü'nden oluşan odak gruplarında çalışmalarına başladı.

İlk çalıştaya yoğun katılım olurken, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Turan Menteş şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmamız aslında fiziksel ve dijital olarak kent belleğinin oluşturulması ve diğer çalışmaların altyapısını oluşturması düşüncesiyle hazırlandı. Kent tarihini bilen kişilerle sözlü tarihin de oluşturulması gerektiği, bu kişilerin kent tarihini anlatmasını sağlayıp kayda geçmesi, yazılı hale gelmemiş detayların bu şekilde saklamanın önemli olduğu ortaya çıktı. Temel hedef, Ankara kimliğinin ön plana çıkarılması ve pazarlanabilir bir kent haline dönüştürülmesi izleyici ve erişim sayısını artırmak.”