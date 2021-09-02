İhlas Haber Ajansı

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Başkent Ayaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’da sebze kamyoneti bordür taşına çarpması sonucu devrildi.

Ankara'da sebze kamyoneti bordür taşına çarpması sonucu devrildi.


Kaza, gece 23.00 sularında, Menderes Mahallesi Ayaş -Ankara yolu Necip Fazıl Bulvarı Kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E idaresindeki 06 BBP 88 plakalı kamyonet, Ayaş Ankara Bulvarı Necip Fazıl Bulvarı Kavşağı'ndan geçtiği sırada orta refüj bordür taşına çarpması sonucu devrildi. Kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Nafiz Körez Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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