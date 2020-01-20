'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent beyaza büründü

Ankara’da hafta sonu yaşanan yoğun kar yağışı Başkenti beyaza bürüdü.

Ankara'da hafta sonu yaşanan yoğun kar yağışı Başkenti beyaza bürüdü.


Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde hava sıcaklığının eksilere düşmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle Mogan Gölü de kısmen buz tutu. Karın keyfini Mogan Gölü'nde çıkaran vatandaşlar kendilerine yaşam alanı oluşturan göl kuşlarını beslemeyi de ihmal etmedi.


Çocukları ve aileleri ile birlikte Mogan Gölü'ne gelen vatandaşlar hem karın keyfini çıkardı hem de ağır kış şartları altında yiyecek bulmakta zorlanan karabatak kuşlarını kıyıdan ekmek atarak besledi.


Eşsiz manzaraların da ortaya çıktığı karlı bir Başkent'te objektiflere kartpostallık görüntüler yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.