İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent beyaza büründü

Ankara’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.


Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Ankara'da da kendini gösterdi. Başkent'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol almadığı öğrenilirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kuğuları ile meşhur Kuğulu Park'ta da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.