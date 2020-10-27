“Başkent Bülteni” Ankaralılarla buluştu

İlk sayıda Başkan Yavaş'ın göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan hizmet ve projelere yer verilirken, Başkan Yavaş ilk sayı için kaleme aldığı yazısında, “İnanıyorum ki yönetim anlayışı değişikliğiyle başlayan bu süreç, Ankara'mız için bir başarı öyküsüne dönüşecektir” dedi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları, EGO otobüsleri ile metro istasyonlarında ayda bir dağıtılacak olan bülten, dijital ortamda da takip edilebilecek.

Başkentlilerin severek okuduğu, belediye hizmet ve projelerini yakından takip ettiği “Başkent Bülteni” yeniden yayınlanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Başkent Bülteni, yeni ismi ve zengin içeriği ile okuyucuların beğenisine sunuldu.

Dijital ortamda da okunabilecek

Büyükşehir Belediyesine ait hizmet binaları başta olmak üzere EGO otobüsleri ve metro istasyonlarında ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanan bülten, dijital ortama da taşındı. Okuyucular, Başkent Bülteni üzerinde bulunan kare kodu kullanarak, www.ankara.bel.tr adresinden ya da Başkent Mobil uygulamasından belediye hizmet ve projelerini yakından takip edilebilecek.