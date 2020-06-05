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Başkent camilerinde hijyen önlemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinde yeniden ibadete açılan camilerde hijyen çalışmalarını artırdı.

Geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra ibadete açılan 65 camide Cuma namazı öncesi dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, bu hafta da cami avluları ve çevresinde 7/24 yoğun bir temizlik ve dezenfeksiyon mesaisi yaptı.


Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir ibadete kapalı olan camiler, 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açıldı. Geçtiğimiz hafta cuma namazı öncesi 65 caminin dezenfeksiyon ve temizlik işlemini kısa sürede tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi camilerde hijyen önlemlerini artırarak, bu hafta da 7/24 çalışmalarını sürdürdü.Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, camilerde yoğun bir temizlik ve dezenfeksiyon mesaisi yaptı. Başkent'in A ve B grubu camileri arasında önemli bir yere sahip olan Hacı Bayram Camii'nde iç ve dış temizlik yapılırken, 11 kişilik dezenfeksiyon, 36 kişilik temizlik ve yıkama personeli ile 14 tanker ve basınçlı yıkama araçlarının yer aldığı temizlik ekibi, 65 caminin avlusu ve çevresinde titiz bir çalışma yürüttü.Başkentlilerin ibadetlerini gerçekleştirdiği camilerin başında gelen Maltepe Camii, Türkkonut Merkez Camii ve Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi'nin de yer aldığı toplam 65 cami, Cuma namazı öncesi ibadete hazır hale getirildi.

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