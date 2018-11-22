Başkent çocuklar için "eğitici oyun alanlarını" hayata geçiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi çocuklar için oyunu eğitime dönüştüren, "eğitici oyun alanları" projesini gündeme alarak çalışmalara başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çocuklar için oyunu eğitime dönüştüren, "eğitici oyun alanları" projesini gündeme alarak çalışmalara başladı. Geçtiğimiz Eylül ayında çocukların oyunu eğitime dönüştüren, oynarken eğiten ve öğreten oyun alanları oluşturulması konusunda Ankara Büyükşehir Meclisine önerge veren MHP Ankara Büyükşehir Meclisi Üyesi Mahir Özel, kararın çocuklar, aileler, toplum için memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Özel, "Çocuklarımızda oyunu eğitime dönüştüren oynarken eğiten ve öğreten, çocuğun anılan sistem içinde kendisinin kurguladığı heyecanı, yarışı, serüveni keyifle oynatan, ufuk açıcı oyunlar oluşturulmasını hedefleyen, çocuğu mümkün olduğunca karmaşık sistemler içine alıp alıp bedenini aklıyla buluşturma fırsatları sunan, öz güveni sağlayan, çocuğu beyinsel hiçbir gelişim kazandırmayan gereksiz tekrarlardan kurtaran, keşfedici beceriler kazandıran tasarımlarda; tırmanma yol buluma denge gibi yetenekleri de geliştiren iç içe renklerden oluşan oyun sırasında aktif kılmayı temel hedef alan oyun alanları kurulmalıdır. Çocuklarımız için yapılan bu önemli uygulamalar, başkentimizde çok ciddi hizmetlerde bulunacağı gibi bu alanda da Türkiye'ye rol model olacağı açıktır. Bu konuda gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlanacak eğitimci yada uzmanlarca çocuklarımızı bu doğrultuda eğiten, yönlendiren oyun parkları ve oyun alanları kompleksinin, Ankara Büyükşehir Belediyemizin tüm ilçelerinde dahil olmak belediyemizin mahallelerinde ve çocuk parklarında, ana okulları, kreşler ve okul oyun alanlarında da kurulması ve oluşturulması yerinde ve uygun bir karar olacaktır" ifadelerinde bulundu.