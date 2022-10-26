Başkent EDAŞ yetkilileri, Muhtarlar Birliği başkanları ile buluştu

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Ankara'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yürütülen çalışmalar konusunda Muhtarlar Birliği başkanları ve yardımcıları ile bir araya geldi.

Başkent EDAŞ, Ankara Merkez İlçe Muhtarlar Birliği başkanları ve yardımcılarına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ankara Metropol Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Elmadağ, Mamak, Yenimahalle ve Keçiören Muhtarlar Birliği başkanları ve yardımcılarından oluşan heyet, Başkent EDAŞ yetkilileri ile bir araya gelerek şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarlar Birliği başkanları ve yardımcılarıyla Metropol Bölge Müdürlüğü'nde buluşan Başkent EDAŞ, müdür ve yöneticileri toplantıda yer aldı. Müdür ve yöneticilerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapması ile başlayan toplantıda şirket yetkilileri 2022 yılında hayata geçirdiği çalışmaları ve 2023 yılı şebeke, tesis ve yatırım planlarını tanıtma fırsatı buldu.

Yapılan toplantıda Ankara'da gerçekleştirilen arıza, onarım, bakım faaliyetleri ile enerji dağıtım altyapısı yatırımları ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alan muhtarlar, muhtarlık birliklerine bağlı diğer muhtarların taleplerini de dile getirdi. Talepler için oluşturulacak çözüm önerileri konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonrasında muhtarlar Başkent EDAŞ 'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yapılan açıklamaya göre, yürüttüğü iletişim ve geri bildirimlerle müşteri memnuniyetini hep daha üst seviyeye taşımayı hedefleyen şirket, muhtarlar ile olan iletişimini bir adım ileriye taşıyarak 0312 186 00 00 numaralı Whatsapp hattı üzerinden de iletişimini sürdürüyor. Bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarda il ve ilçe muhtar ve muhtar başkanları ile sürdürülen iletişim kapsamında dönemsel toplantılar gerçekleştirerek muhtarlar tarafından iletilen talepleri de değerlendiren şirket, yıl sonuna kadar da benzer toplantılar planladı.