Başkent Ekonomi Platformu Başkan Vekili Balcı: “Canlanan konut talebi bazı müteahhitlerin fırsatçılık yapması ile baltalanmakta”

Üzülerek söylüyorum ki bazı bölgelerde konut fiyatlarında son 6 ayda yüzde 365'lere yakın artış göstermiştir” dedi.

Başkent Ekonomi Platformu Başkan Vekili Balcı yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 10,75'e çekti. Bu yatırım ortamındaki iyileşmenin hızlanarak devam edeceğinin göstergesidir. Başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak beyi ve Merkez Bankası yöneticilerini faiz karşısındaki dik duruşlarından dolayı tebrik ederim. Platform olarak yeni açıklanan EFT komisyon oranlarının uygulanmasının takipçisiyiz. Maalesef kamu bankaları uygularken özel bankaların aynı hassasiyeti göstermediklerini gözlemekteyiz. Faizlerin hızla düşmesi ile canlanan konut talebi bazı fırsatçı müteahhitlerin fırsatçılık yapması ile baltalanmaktadır. Üzülerek söylüyorum ki bazı bölgelerde konut fiyatları son 6 ayda yüzde 35'lere yakın artış göstermiştir. Sonuç olarak bazı aksamalar yaşansa da ekonomimizin iyi yolda olduğunu, büyüme, enflasyon ve faiz konusunda öngörülen hedefleri yakalayacağını düşünüyorum” dedi.