Başkent Ekonomi Platformu çalışmalarına hız verdi

Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline gelen ekonominin saha araştırmalarını yapmak, ticaretin sorunlarını ve çözümlerini birebir aktarmak amacıyla kurulan Başkent Ekonomi Platformunun Başkanı İbrahim Ayhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret Bakanlığında ziyaretlerde bulundu. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ve Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy'u ayrı ayrı ziyaret eden heyet, toplantılarda özellikle ruhsat sınırlandırılması, yerli markaların uluslararası markalara karşı korunması, kredi paketlerinin esnafa yansıması ve işçi kıdem tazminat yükü hakkında bilgiler aktardı. Ayrıca Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS), esnaf ve sanatkârlar odalarında yürütülen işlemler, sektör analizleri, sanat okulları, mesleki ara eleman yetiştirilmesi ve problemleri konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.