Başkent halinde yaşanan balık bolluğuna vatandaşlardan akın

Ankara Ulus Hali'nde bulunan balıkçılarda yaşanan balık bolluğuna vatandaşlar akın ediyor. Vatandaşlar hamsi, uskumru, levrek, palamut gibi çeşitlerinden kilo kilo balık satın alıyor.

Ankara Ulus Hali'nde bulunan balıkçılarda bu yıl balık bolluğu yaşanıyor. Geçen sene zor bulunan hamsi, palamut, istavrit gibi balık çeşitleri bu yıl bolluktan dolayı neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ulus Hali'ndeki balıkçı esnafı, bu sene balık bolluğunun olduğunu dile getirerek, bu durumun hem vatandaş hem de kendileri için çok iyi olduğunu söyledi. Balıkçılar, her şeye zam gelmesine karşın balıkta zam olmadığına dikkat çekerek, hamsi, istavrit ve palamut gibi balıkların vatandaşlar tarafından daha çok tercih edildiğini aktardı. Tezgahlarda, hamsi ve palamut 20, somon 40, levrek 45 ve lüfer 55 liradan satışa sunuluyor. Balıkçıların, müşterileri tezgaha çekmek için girdikleri rekabet ise izleyenleri gülümsetti.

“Balık borsası Karadeniz'de, taze balık Ankara'da”

Hal esnafından balıkçı Mahir, geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla satış yapamadıklarını belirterek, “Bu sene balık da bol. Denizlerimiz de bereketli. Bol balık var. Bu sene vatandaşımız bol balık yiyecek. Vatandaşlarımız hem ucuz hem de taze balık yiyecek. Şu an palamut bol, hamsi bol, istavrit bol, tekir bol. İnşallah daha bereketli olur. Hem vatandaş için hem bizim için çok iyi olacak. Türkiye'nin dörtte üçü deniz. Balık borsası Karadeniz'de taze balık Ankara'da” dedi.

“Her şeye zam var balığa zam yok”

40 senedir Ulus Hali'nde çalışan balıkçı Cahit Aytaç, balık temininin başta sıkıntılı olduğunu belirterek, “Palamut gelmiyordu. Ayın birinde bismillah diyerek sezonu açtık. Şu anda satışlarımız iyi Allah'a şükür. Tabii balıkların fiyatı uygun. Hamsi, istavrit çok gidiyor. Karadenizliler istavrite Karadeniz'in kuru fasulyesi diyor. Fiyatlar geçen senenin hemen hemen aynısı. Her şeye zam var balığa zam yok. İstanbul'un bir tarafı deniz ama Ankara'nın dört tarafı deniz” ifadelerini kullandı.

“Ankara'da deniz yok ama en taze balık da Ankara'dadır”

Bu yıl balık bolluğundan dolayı zenginin de fakirin de balık yiyeceğini dile getiren 35 yıllık balıkçı Şaban Akbaş, “Bu sene palamut az hamsi çok. Hamsi 20 lira, geçen sene hamsi yoktu ve çok pahalıydı. Şu anda balık zamanı. Sezon açıldığında vatandaşlar da tıklım tıklım. Vatandaşlar sanki balık yememiş, kıtlıktan çıkmış gibi balığa hücum ediyorlar. İnsanlar balık yesin. Ne kadar çok balık yersen hem korona virüsten uzak durursun hem çok faydalı. Balık yersen vücudunu beslersin, dinç kalırsın, genç kalırsın. Yani balığın her şeyi var. Balıkta hormon yok, ilaç yok hepsi vitamin. Ankara'da deniz yok ama en taze balık da Ankara'dadır. Denizden çıkan balık başkente gelir. Bu hamsi deniz kenarında 25 lira burada 20 lira. Ankara'da her şey ucuz, balık dersen o bedava” diye konuştu.