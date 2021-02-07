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Başkent için fırtına uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarından itibaren şehrin genelinde fırtına beklendiğini duyurdu ve fırtınanın şiddetli olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Şubat'ta şehrin genelinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtına konusunda vatandaşlar sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla uyarıldı. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:


“Başkent Ankara'da yarından itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz halinde olup; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklarına karşı vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz.”

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