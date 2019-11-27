Başkent kadına şiddete karşı tek yürek

Ankara'da “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Kızılay Güvenpark Metro Sanat Galerisi'nde kermes düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berkay Gökçınar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aslı Kuzulu'nun açılışını gerçekleştirdiği kermese Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Kermeste kadın sığınma evlerinde kalan kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışı için Başkent'teki kadın kooperatiflerine ücretsiz stant desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berkay Gökçınar, “Kadına yönelik şiddete dikkat çekecek etkinlikler kapsamında şiddetin her türlüsüne dur demek için ‘kadın dostu bir kent' olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz. Çeşitli etkinliklerin yanı sıra yeni uygulamaları da hayata geçiriyoruz. Billboardlar aracılığıyla da kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için öldürülen 369 kadının adını dev ekranlara taşıdık. Büyükşehir Belediyemiz, nerede kendini darda hisseden, nerede yardıma ihtiyacı olan kadın varsa her zaman yanındadır” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Şenay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin farkındalık etkinliklerine destek verdiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“2019 yılında öldürülen kadınları saygıyla anmak istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar 16 gün ayrı etkinliklerle kadına yönelik şiddetin karşısında olmaya karar verdik. Bu yıl ilk olarak tüm ilçe belediyelerimizle ortak bir çalışma yürütüyoruz."

Afşar Bala'm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı Dr. Figen Ar ise şöyle konuştu:

“Kırsaldaki kadın emeği çok değerli. Buradaki bütün ürünleri tarladan sofraya kadar kadınlar üretiyor. Kooperatifimiz tamamen kırsaldaki kadının güçlenmesi ve yerel ürünlerin ticarileştirilmesi için kuruldu. Hem farkındalık oluşturmak hem iyi modelleri toplumda yaygınlaştırmak açısından faydalı bir girişim.”

Düzenlenen kermes 29 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

Şiddete düdük çaldılar

Öte yandan Başkentli kadınlar, “Kadına Şiddete Hayır” demek için Kuğulu Park'ta bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Elmadağ Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte kadınlar, öldürülen kadınlar için “ses çıkar” sloganıyla düdük çaldılar. Yakalarına mor iğne takan kadınlar, farkındalık oluşturmak amacıyla üzerinde “Kadına Şiddete Hayır” yazılı sular dağıttı. Etkinliğine katılan 90 yaşındaki Esma Cezmiye, “Kadına şiddet olmasın. Bütün insanlığı dünyaya getiren kadındır. Kadın topraktır. Allah, bütün annelerimize sağlık versin” dedi.

Kızılay, Keçiören, Sincan ve Batıkent metro istasyonlarında eş zamanlı olarak “Bebek Bakım ve Emzirme Odası” da açıldı.