‘Başkent Kart' Kılıçdaroğlu ve Akşener'in katılımıyla tanıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Başkent Kart'ı kamuoyuna tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, dünyanın her yerinde geçerli olacak Türkiye'nin en kapsamlı şehir kartı ‘Başkent Kart'ı düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıttı. ATO Congresium'da canlı olarak yayınlanan toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ABB Meclis Grup Başkan Vekilleri ve üyeleri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı. Pandemi sürecinde birçok projeyi ötelediklerine ve öncelikleri değiştirdiklerine dikkat çeken Yavaş, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yeni bir aşamaya geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu şehir ve zordaki insanımız için ne yapabiliriz diye yeniden yol haritası yaptık, önceliklerimizi güncelledik. Kimse yatağa aç girmesin, hiçbir çocuk eğitiminden mahrum kalmasın, kimse gelecekten ümidini kesmesin diyerek yola koyulduk. Büyükşehir Belediyesi bu süreçte inşa ettiği güveni temele koyarak, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü ilmek ilmek örmüş, ülkemiz için başarılı bir örnek oluşturmuştur. Başkent Kart'ı hayata geçirme amacımız, ihtiyaç sahiplerinin sadece bakkal veya marketlerden alışveriş yapabilmesini sağlamak değil, dayanışmanın devamına yol açarak, bunu kurumsal niteliğe kavuşturmak ve insanımız nezdinde kalıcı bir kimliğe dönüştürmektir. Başkent Kart ile hem milletimizin yardım kültüründe yeri olmayan bir ayıbı ortadan kaldırmış olacağız hem de Başkent Kart ile işlem yapan vatandaşlarımız sayesinde elde edilecek geliri sosyal yardım havuzuna aktararak, ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım edilmesini sağlamış olacağız. Başkent Kart uygulamasıyla insan onurunu zedeleyen, anne babaları çocuklarının yanında mahcup eden, kimi yöneticilerin propaganda malzemesi yapmak için kullandıkları o çirkin fotoğraf karelerini artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Oysa bizim inancımıza ve tarihten gelen yardım kültürümüze göre sağ elin verdiğini sol el bilmemeliydi. Ne mutlu ki bugün burada ihtiyaç sahiplerini rencide olmaktan kurtaracak bir modeli hayata geçiriyoruz. Yardım kolisi uygulamasını Başkent Kart ile tamamen kaldırıyoruz ve ailelerin, özellikle de çocukların bir ömür boyu taşıyacakları travmayı bitiriyoruz. Farklı gelir grupları arasındaki bir ayrımı daha ortadan kaldırmış olacağız. Ön ödemeli kart mantığıyla geliştirdiğimiz bu hamle, cezasız, faizsiz ve icrasız özellikleriyle hem insanlığımızın hem kültürümüzün hem de sosyal belediyecilik anlayışımızın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu kartın sahibi 6 milyon, kullanıcısı ise 83 milyon vatandaşımız olacaktır.”

"İyilik olsun diye yatırdığınız ücretler hala bankada duruyor"

Sosyal sorumluluk ilkesi doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Yavaş, “Sayın genel başkanlarım, sizlerin geçen sene belediyemize sosyal yardım alan ailelerimize destek olmak için yatırdığınız paralar hala blokajda biliyorsunuz. İyilik olsun diye yatırdığınız ücretler hala bankada duruyor. Ancak bizim vatandaşımıza ulaşmamızın, iyiliği bulaştırmamızın önüne geçilemezdi. İşte Başkent Kart ile böyle dertleri de ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.

Ankara'da BLD 4.0 uygulaması ile başlattıkları yeni model belediyecilik anlayışını sosyal alana da yansıttıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir dünya kartı olarak tanıttığı Başkent Kart'ın Ankara'nın tanıtımına da katkı sağlayacağını açıkladı:

“Ankara'mızı her türlü yeniliğin öncüsü kılmak ve onu bir marka kent haline dönüştürmek için attığımız adımlardan birisi olan Başkent Kart'ın diğer sosyal belediyecilik uygulamalarımız gibi model olmasını diliyoruz. Şu gerçeği rahatlıkla ifade edebilirim ki, yardımların başa kakmadan da yapılabileceğini göstermesi açısından Başkent Kart uygulaması bir devrim niteliğindedir. Başkent Kart, etrafta beton yığınları, ölü yatırımlar ve israf çöplükleri göremeyince eksiklik hissedenlere bizim belediyecilik önceliğimizin ne olduğunu bir kere daha göstermiş olacaktır. Temeline huzuru ve bereketi koyduğumuz bu anlayış, bir yandan gelişen teknolojiyi insanımızın önüne sererken, diğer yandan da sosyal yaraları sararak, şehrimize refah, dayanışma ve kardeşlik taşıyacaktır. Başkent Kart uygulamasıyla tüm vatandaşlarımız, ulaşımdan alışverişe, sağlık hizmetlerinden fatura ödemelerine ve havaleye kadar pek çok işlemden indirimli ve avantajlı biçimde yararlanma imkanını kavuşacaktır. Sadece Ankara'da değil, ülkenin ve dünyanın neresinde olursa olsun Başkent Kart'la alışveriş yapan herkes bir yandan kendi ihtiyacını görürken, diğer yandan bir iyilik ordusunun neferi olduğunu bilecektir.”

"Bugüne kadar 43 milyon 833 bin TL tutarında harcama yapıldı"

Konuşmasının ardından yaptığı sunum ile projeye dair önemli bilgiler veren Mansur Yavaş, ilk uygulama sonucunda elde edilen verileri paylaştı. 29 Nisan tarihinde sosyal yardım alan 112 bin 785 aileye Başkent Kart'ın teslim edildiğini belirten Yavaş, şunları söyledi:

“400'er TL'den toplam 45 milyon 114 bin TL tutarında bakiye tanımlandı. Bugüne kadar 43 milyon 833 bin TL tutarında harcama yapıldı. İlk uygulama sonucunda 5 bin 912 işlemde 77 bin 53 TL'lik ilaç ve eczane harcaması yapıldı. Bin 41 işlemde 47 bin 857 TL'lik oyuncak alındı. 569 işlemde 43 bin 37 TL'lik bebek ürünü alındı. 841 işlemde 33 bin 805 TL'lik kitap ve kırtasiye ürünleri alındı. 2 vatandaşımız ortopedi ve protez ihtiyacını giderirken, 2 vatandaşımız buzdolabını, 1 vatandaşımız ise işitme cihazını tamir ettirdi.”

Başkent Kart harcama gelirlerinden elde edilecek komisyonun yüzde 95'inin Büyükşehir Belediyesine aktarılacağını belirten Yavaş, “Zamanla üye iş yerleri sayısı arttıkça komisyon oranı da artacak. İlk uygulamada yapılan harcamalar sonucunda Büyükşehir Belediyesi 213 bin 233 TL gelir elde etti. Bu paranın tamamı yine sosyal yardım alan aileler için harcanacak” dedi.

Başkent Kart uygulamasını örnekler vererek anlatan Yavaş, “Sadece Ankara'da her ay pos cihazının yaklaşık 50 milyon kez kullanıldığını, aylık 10 milyar liralık harcama yapıldığını biliyoruz. Başkent Kart sayesinde, sadece Ankara'da bile, her ay en az 50 milyon kez iyilik yapma ve harcadığımız 10 milyarın her kuruşunda iyiliği yayma fırsatımız olacak. İşte, asıl paha biçilemeyen, ‘paranın satın alamayacağı' denilen yer, burasıdır. Nerede olursa olsun alın teriyle para kazanıp bu helal parayla kartımızı kullanan herkes, ihtiyaç sahiplerine nefes verdiğini bilecek, yatağa aç girenlerin, tebessümü unutan çocukların, uzatılacak el bekleyen mağdurların derdine yetişmenin huzurunu yaşayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu

Basına açık olarak gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Seçimlerden önce verilen sözlerin seçimlerden sonra nasıl tutulduğunu gördük, tanığı olduk. Dolayısıyla verilen bir sözün tutulması çok önemli. Bu halkla halkın seçtiği belediye başkanı arasında güvenin oluşması açısından da son derece önemli. Bir iyilik yapıyoruz ama hepimizin gönlünden geçen iyiliği yaparken de insan onurunu korumakta çok farklı bir şey. İnsanı insan olarak kabul etmek onun yoksulluğuna veya varlığına bakmadan, ihtiyaç sahibi her aileye, her çocuğa, her insana ihtiyacını giderecek yardımları yapmak çok önemli. Sayın belediye başkanımız bu konuda bütün Türkiye'ye örnek olacak önemli adımı atmış durumda. Sayın başkan şunu da itiraf edeyim alışverişin büyük kısmını ben değil hanım yapacak, hepinize teşekkür ederim'' diye konuştu.

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise düşüncelerini, ‘‘Teşekkür ederim. Allah başarılarınızın devamını getirsin, Allah utandırmasın. Bereketli olmasını diliyorum'' sözleriyle paylaşırken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da, “Ankara'da büyük bir değişimin yaşandığı andan itibaren bir kara örtünün Ankara'mızdan kalkmasından itibaren gönüllerimizi ferahlatan, aklımıza, gönlümüze hitap eden bir hizmeti sayın başkan bütün ekibi ile birlikte götürüyor” dedi.

‘Ses Ver Sus A Capella Müzik Grubu'nun performansının büyük beğeniyle izlenildiği ve şarkılara ayakta alkışlarla eşlik edilen tanıtım toplantısının sonunda siyasi parti genel başkanlarına hediye Başkent Kart verildi.

Türkiye'de bir ilk

Ön ödemeli kart mantığıyla ne kadar yükleme yapılırsa o kadar harcama yapılabilecek olan Başkent Kart, tüm dünyada geçerli olacak. Tüm iş yerlerinde ve online alışverişlerde kullanılabilecek olan Başkent Kart, en kapsamlı şehir kartı olmasıyla da Türkiye'de bir ilk olurken, kartı sadece sosyal yardım alanlar değil herkes kullanabilecek. Anlaşmalı yerlerden yapılacak alışverişlerde özel indirimler ve avantaj imkanı sağlanabilecek ve Başkent Kart kullanan vatandaşların her ay para aktarıp harcama yapmasıyla ihtiyaç sahibi aileler de kazanacak.

Öğrencilere özel indirim imkanları da sunacak olan Başkent Kart, yakında başlayacak burs projesinde de kullanılacak. Başkent Kart, sosyal yardım sistemini geliştirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımlarını şeffaf ve kolaylıkla alabilmesini sağlarken, herkesin kart tasarımları aynı olacak. Kredi kartı geçen her yerde kullanılabilecek.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısına katılanlar da Başkent Kart ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. Ankara Milletvekili Levent Gök, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda yoksulluğun giderek artması hepimiz için en düşündürücü konulardan biri. Bu sorunun çözümü konusunda belediyelerin, yoksul yurttaşlara zaman zaman gıda yardımı ya da başka yardımlar dağıttığını biliyoruz. Ancak bu yardımlar dağıtılırken tabii ki insanların saygınlığının korunması, onların kimliğinin gizlenmesi, çok özenli bir şekilde davranılarak onları sakınmak da gerekiyor. Gıda yardımı giden aileler bu yardımı alırken mahcubiyet yaşıyorlar bunu görüyoruz. Bugüne kadar bu böyle oldu. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Başkent Kart' ile belli bir miktar parayı bakiye olarak yüklemek suretiyle ailelere dağıtıyor ve kredi kartı geçerli olan her yerde bu kartı kullanabiliyorlar. Belediye başkanımızı ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, “Müthiş bir proje. Başkent Ankara'nın dünya kenti olma yönünde ilerlediğini gösteren en önemli gelişme. Çünkü dijital belediyecilik anlayışında olan bir kart hayata geçirildi” diye konuuştu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet Akman, “Ankara için bir milat olduğunu düşünüyorum. Daha önce yardımlar koli bazında oluyordu ama şimdi vatandaşlarımız kendi esnafından da ‘Başkent Kart' ile alışveriş yapabilecek duruma geldi. Mansur Bey'e teşekkür ediyoruz” dedi.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “Mansur Yavaş'ın önderliğinde 2,5 yıldır farklı bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz. Kendisinin bir konuşmasında ifade ettiği gibi Ankara'ya bir günde adalet gelir diyoruz. 2,5 yıldır adalet var. Ankara'yı dünyanın saygın başkentlerinden biri yapma yolunda her gün başkentimize bir değer daha katıyoruz. Büyükşehir Belediye Zabıtası olarak destek vererek kentin dört bir yanında bulunan marketlere ulaşarak bilgilendirici sticker'ları yapıştırdık. Ankara'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tasarımında Ankara'nın ahilik ve ticaretin merkezi olmasından etkilenilen Başkent Kart'ın ön yüzünde Ankara'ya ait simgeler, arka yüzünde ise Çıkrıkçılar Yokuşu yer alıyor. Başkent Kart kullanmak isteyen Ankaralılar, www.baskentkart.com.tr ve Başkent Mobil uygulaması üzerinden online olarak ya da Büyükşehir Belediyesi A Blok'ta bulunan Başkent Kart Bankosu ya da Sıhhiye Başkent 153 üzerinden şahsen başvuru yapabilecek.