Başkent kış mevsiminde de rengarenk olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in prestij parklarını rengarenk hercai menekşelerle donatacak. ANFA, prestij parklarına dikmek üzere Altınpark Serasında kış mevsimine dayanıklı 150 bin adet hercai menekşe üretimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca büyük bir kısmı Ankaralı olan yerli üreticilerden aldığı toplam 4 milyon hercai menekşeyi de kent genelinde cadde ve bulvarlar ile orta refüjlere dikecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Başkent'te ithal bitki ve çiçek ekimine son vermesinin ardından yerli üretim hız kazandı. Yerli üreticilerden bitki ve çiçek alımı artarken, ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi kendi seralarında çiçek üretimini ise sürdürüyor. Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle hazırlıklarını tamamlayan ANFA Peyzaj Birimi, Altınpark Serasında 150 bin adet hercai menekşe üretimi gerçekleştirdi. Kent genelindeki prestij parkları mor, gözlü mor, kırmızı, sarı ve beyaz renkteki hercai menekşelerle süsleyecek olan ANFA Peyzaj Birimi ekipleri, Kasım ayı içinde dikim işlemine başlayacak. Kış aylarına dayanıklı 5 farklı renkteki hercai menekşeleri Başkentliler kadar yerli ve yabancı turistlerle buluşturmak için gün sayan ANFA Peyzaj Birimi, 400 bin adet daha hercai menekşe üretimi yapmayı planlıyor.

Soğuk havaya dayanıklılığı ile bilinen hercai menekşelerle kente estetik görünüm kazandıracak olan Büyükşehir Belediyesi, büyük bir kısmı Ankaralı olan yerli üreticilerden de çiçek satın aldı. Başkan Yavaş'ın talebi doğrultusunda yerli üreticilere ekonomik yönden destek olmayı ve teşvik etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilerden satın alınan toplam 4 milyon hercai menekşeleri ise cadde ve bulvarlar ile orta refüjlere dikecek.