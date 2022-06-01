Başkent Kültür Yolu Festivali'nde iki konser izleyici ile buluşacak

Ankara'da süren Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin solistlerinin hafta sonu seslendirecekleri iki konser izleyici ile buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile 27 Mayıs'ta Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki özel açılış programıyla başlayan Başkent Kültür Yolu Festivali, operadan sergiye, tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliği ile 12 Haziran'a kadar devam edecek. Festivalde bu hafta Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin solistlerinin hafta sonu seslendirecekleri iki konser izleyici ile buluşacak. İlk konser 4 Haziran Cumartesi saat 20.30'da CSO Mavi Salon'da seslendirilecek “3 Soprano-3 Bas” konseri olacak. Soprano solistler Esin Talınlı, Çiğdem Önol, Funda Ateşoğlu Saltaş ile bas solistler Zafer Erdaş, Tuncay Kurtoğlu, Teyfik Rodos, piyanoda Melahat İsmailova eşliğinde sahnede olacaklar. Konserde Georges Bizet'in “Carmen”, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Don Giovanni", Franz Lehar'ın “Şen Dul”, Emmerich Kalman'ın “Çardaş Prensesi”, Cemal Reşit Rey'in “Lüküs Hayat” opera, operet ve müzikallerinden soprano ve bas karakterlerin aryalarını yorumlanacaklar.

İkinci konser 5 Haziran Pazar saat 20.00'de CSO Ana Salon'da seslendirilecek “3 Tenor” konseri olacak. Orkestra Şefi İbrahim Yazıcıoğlu yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solistler Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar'a eşlik edecek. Konserde sanatçılar “Mamma”, “Torna a Surriento”, “O Sole Mio”, “La Donne e Mobile”, “Sene de Galmaz”, “Granada”, “Nessun Dorma”, “Funiculi Funicula”, ”Yeni Biteyi, Batum” ve daha birçok sevilen ve bilinen parçalarla seyirci karşısında olacaklar.