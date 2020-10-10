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Başkent Kupası: MKE Ankaragücü: 0 - DG Sivasspor: 2

TSYD Ankara Şubesi’nin düzenlediği Başkent Kupası mücadelesinde DG Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

TSYD Ankara Şubesi'nin düzenlediği Başkent Kupası mücadelesinde DG Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.



Maçtan dakikalar


38. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'in hatalı pasında topla buluşan Demir Grup Sivasporlu Fajr topu Hakan Aslan'a verdi. Hakan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


44. dakikada ceza sahasına yakın bölgeden Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü.


90+2. dakikada Yatabare ceza sahası sağ çaprazdan etkili bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2



Stat: Eryaman


Hakemler: Burak Olcar, Tuğba Üçüncü, Mustafa Tosun


MKE Ankaragücü: Friedrich (Korcan Çelikay dk. 70), Cebrail Karayel (Kitsiou dk.59), Pazdan, Erdi Dikmen (Kulusic dk. 59) Sarlija, Pinto (Atila Turan dk. 70), Diusse (Şahverdi Çetin dk. 46), Lukasik, Alper Potuk (Berke Gürbüz dk. 59), Emre Güral (Mücahit Can Akçay dk. 77), Borven


Yedekler: Furkan Bekleviç, Orkan Çınar, Serhat Çam


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Sivasspor: Ali Şaşal (Muammer Zülfikar Yıldırım dk. 46), Marcelo (Barış Yardımcı dk. 46), Caner Osmanpaşa (Robin Yalçın dk. 46), Camara, Uğur Çiftçi (Ziya Erdal dk. 46), Cofie (Claudemir dk. 46), Hakan Arslan (Felix dk. 46), Fayçal (Kubilay Eren Şahin dk. 90 ?), Erdoğan Yeşilyurt (Yasin Öztekin dk. 46), Ninga (Rybalka dk. 81), Kayode (Yatabare dk. 46)


Yedekler: Kuçkar


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Hakan Arslan (dk. 38), Yatabare (dk. 90 +4) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Lukasik, Diousse (MKE Ankaragücü), Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

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