İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent Market'in 4. şubesi Kızılay'a açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı desteklemek amaçlı yürüttüğü projelerden Başkent Market’in 4.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek amaçlı yürüttüğü projelerden Başkent Market'in 4. şubesi Kızılay'da açıldı.


İlki Etimesgut, ikincisi Mamak Şafaktepe, üçüncüsü ise GİMAT'ta açılan Başkent Market'in 4. şubesi Kızılay'da hizmete girdi. Açılış hakkında bilgi veren Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Başkent Marketlerinin sayısını daha da arttıracaklarını ve Kızılay'dan sonra ilk sırada ASKİ Genel Müdürlüğü olduğunu ifade etti. Yerli kooperatif ve üreticilerin ürünlerini hijyenik koşullarda ve aracısız bir şekilde vatandaşlara ulaştırdıklarının altını çizen Velioğlu, “Bizim hedefimiz Başkentli yerel üreticiler ile tüketiciler arasında kısa tedarik zincirini kurmak ve aracıları ortadan kaldırmak. Üretici kooperatifleri ve birliklerinden Halk Ekmek garantisiyle satın aldığımız ve düzenli olarak analizlerini yaptırdığımız yöresel ürünleri Ankaralılar ile uygun fiyatla buluşturuyoruz. Raflarımızda Ankara'nın dış ilçelerinde kurulan çiftçi kooperatifleri ve üretici birliklerine ait temel gıda maddeleri, et, süt ürünleri ile sebze ve meyve gibi yüzlerce ürün mevcut. Başkent Market ile gerek Ankaralı üreticileri ekonomik yönden desteklerken, gerekse halkımızın yüzünü güldürüyoruz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.