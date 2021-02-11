Başkent Market'in 5'inci şubesi açıldı

Kısa bir süre önce Kızılay'da da şube açan Halk Ekmek Fabrikası, 5. şubeyi ise Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ASKİ Genel Müdürlüğü'nde açtı.

Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Doğal ve sağlıklı ürünlere raflarında yer veren Başkent Market'in 5.'si Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ASKİ Genel Müdürlüğü'nde açıldı.

Kadın Kooperatifleri ve yerli birliklerin ürünlerine yoğun ilgi

Kadın kooperatifleri ve yerli birliklerin ürünlerinin satışa sunulduğu Başkent Marketlere vatandaşların her geçen gün ilgisi daha da artıyor. Etimesgut, Mamak-Şafaktepe ve GİMAT'tan sonra 4. şubesi kısa bir süre önce Kızılay'da açılan Başkent Market, yoğun talep üzerine beşinci şubeyi de Kazım Karabekir Caddesi No: 70/2 adresinde hizmete açtı. Beşi kadınların kurucusu olduğu 10 kooperatif ile üç üretici birliğince 682 ürünün uygun fiyatla satıldığı Başkent Market ASKİ şubesinin açılışını Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu ve ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk birlikte yaptı.

Başkent Market ASKİ şubesi ilk günden yoğun ilgi gördü

Başkent Market projesiyle hem yerli üreticiye destek olduklarını hem istihdam sağladıklarını hem de vatandaşlarla ekonomik ve doğal ürünleri aracısız olarak buluşturduklarını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Önceki yıllarda kooperatifler çok aktif değildi. Bizim 1,5 yıldır sürdürdüğümüz mücadele sayesinde kooperatifler aktif hale geldi. 5 kadın kooperatifi ile aktif olarak çalışıyoruz. Kooperatiflerdeki istihdam sayısı da arttı. 650 kalemden fazla ürünümüz mevcut raflarda. Çok özel ürünlerimiz var, bunlara ek olarak da Halk Ekmek'in 85 kalem ürününü de Başkent Market'te Ankaralılarla buluşturuyoruz”